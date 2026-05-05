हरनौत प्रखंड में पीएम आवास योजना में अनियमितता, 216 लाभुकों पर कार्रवाई की तलवार

हरनौत प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर भी आवास नहीं बनाने वाले 216 लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बीडीओ ने आवास सहायकों को अधूरे आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

हरनौत प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितता बरतने वाले 216 लाभुकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ.

पंकज कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आवास सहायकों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह गंभीर मामला सामने आया। बैठक में प्रखंड आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि भी मौजूद थे। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमए-जी) के तहत लगभग चार हजार लाभुकों का चयन किया गया था, जिनमें से 216 लोगों ने अभी तक अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इस लापरवाही को देखते हुए बीडीओ ने आवास सहायकों को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें इस महीने के भीतर हर हाल में अधूरे आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी पाया गया कि पहले की बैठक में 276 लोग ऐसे थे जिन्होंने आवास पूर्ण नहीं किया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह में लगभग 60 लोगों ने अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। आवास सहायकों ममता देवी, धर्मवीर कुमार, रंजीत, अजीत और अन्य इस बैठक में उपस्थित थे। हालांकि, आवास सहायक रजनीश कुमार बिना किसी सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे, जिससे उनकी जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को पक्का घर बनाने में मदद करना है। बीडीओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवास निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आवास सहायकों को यह भी निर्देश दिया कि वे लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। प्रखंड आवास पर्यवेक्षक रविकर रवि ने भी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए और सभी कर्मियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आपसी समन्वय के महत्व पर जोर दिया और सभी कर्मियों को मिलकर काम करने तथा समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में, सभी उपस्थित कर्मियों को एक साथ मिलकर काम करने और क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों तक आवास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। राशि वापसी की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। इस मामले में आगे की कार्रवाई जल्द ही शुरू होने की संभावना है। लाभुकों को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी





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