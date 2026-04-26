हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस, AAP में टूट के संकेत?

आम आदमी पार्टी में चल रहे संकट के बीच पंजाब सरकार ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस ले ली है। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच यह कदम उठाया गया है।

आम आदमी पार्टी में चल रहे आंतरिक कलह और संभावित टूट के बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को अचानक वापस ले लिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राजनीति क गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरभजन सिंह जल्द ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल हो सकते हैं। इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में खलबली मचा दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरभजन सिंह के निजी सहायक मनदीप सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी पूरी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली है। उनके घर पर तैनात लगभग 9 से 10 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है और उन्हें आवंटित सरकारी पायलट कार भी वापस मंगवा ली गई है। इस अचानक बदले हुए रुख ने हरभजन सिंह के भविष्य को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है। यह कदम सरकार की ओर से हरभजन सिंह के प्रति नाराजगी का संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब वे पार्टी छोड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा ने दावा किया था कि पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। चड्ढा ने हरभजन सिंह का नाम उन संभावित सांसदों में प्रमुखता से शामिल किया था। हालांकि, हरभजन सिंह ने अभी तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा वापस लेने का फैसला उनकी पार्टी छोड़ने की संभावनाओं को मजबूत करता है। इस घटना के बाद हरभजन सिंह के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच, हरभजन सिंह के आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने ' पंजाब का गद्दार' लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग काले रंग के स्प्रे पेंट से दीवार पर यह नारा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई खास कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर हरभजन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें 'गद्दार' बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर तीखा हमला बोला और उन्हें विश्वासघात करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने न केवल पार्टी को धोखा दिया है, बल्कि पंजाब की जनता के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। मान ने आरोप लगाया कि भाजपा को पंजाब और पंजाब ियों से समस्या है और वे हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति से बड़ी है और कुछ लोगों के जाने से पार्टी या पंजाब की राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी और जनता के लिए काम करती रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब की राजनीति में एक नया तनाव पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में और भी राजनीति क बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरभजन सिंह के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी पार्टी छोड़ने की संभावनाओं ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है.

आम आदमी पार्टी में चल रहे आंतरिक कलह और संभावित टूट के बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को अचानक वापस ले लिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरभजन सिंह जल्द ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में खलबली मचा दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरभजन सिंह के निजी सहायक मनदीप सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी पूरी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली है। उनके घर पर तैनात लगभग 9 से 10 सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया है और उन्हें आवंटित सरकारी पायलट कार भी वापस मंगवा ली गई है। इस अचानक बदले हुए रुख ने हरभजन सिंह के भविष्य को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है। यह कदम सरकार की ओर से हरभजन सिंह के प्रति नाराजगी का संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब वे पार्टी छोड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा ने दावा किया था कि पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। चड्ढा ने हरभजन सिंह का नाम उन संभावित सांसदों में प्रमुखता से शामिल किया था। हालांकि, हरभजन सिंह ने अभी तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा वापस लेने का फैसला उनकी पार्टी छोड़ने की संभावनाओं को मजबूत करता है। इस घटना के बाद हरभजन सिंह के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच, हरभजन सिंह के आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने 'पंजाब का गद्दार' लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग काले रंग के स्प्रे पेंट से दीवार पर यह नारा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई खास कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर हरभजन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें 'गद्दार' बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर तीखा हमला बोला और उन्हें विश्वासघात करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने न केवल पार्टी को धोखा दिया है, बल्कि पंजाब की जनता के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। मान ने आरोप लगाया कि भाजपा को पंजाब और पंजाबियों से समस्या है और वे हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति से बड़ी है और कुछ लोगों के जाने से पार्टी या पंजाब की राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी और जनता के लिए काम करती रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब की राजनीति में एक नया तनाव पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरभजन सिंह के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी पार्टी छोड़ने की संभावनाओं ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है





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