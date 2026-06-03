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हरमनप्रीत कौर बन गई सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर, जानिए टॉप-5 लिस्ट

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हरमनप्रीत कौर बन गई सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर, जानिए टॉप-5 लिस्ट
हरमनप्रीत कौरमहिला क्रिकेटइंटरनेशनल मैच
📆03-06-2026 05:12:00
📰News Nation
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भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया और सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। जानिए टॉप-5 महिला क्रिकेटर्स की पूरी सूची, जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है और अब सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेट र बन गई हैं। यह रिकॉर्ड पहले न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के पास था, लेकिन हरमनप्रीत ने उनसे आगे बढ़कर 368 इंटरनेशनल मैच खेलने का शानदार उपलब्धि हासिल कर ली। वर्तमān में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और तीन मैचों की टी-20 सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत का यह उपलब्धि इन हारों के बावजूद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुल 7 टेस्ट, 164 वनडे और 197 टी-20आई मैच खेले हैं, जिसमें 230, 4541 और 4075 रन क्रमश: बनाए, साथ ही 8 शतक और 42 अर्धशतक लगाए और 75 विकेट भी झटके। इस टॉप-5 सूची में दूसरा पद न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का है, जिन्होंने 367 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 184 वनडे मैच में 5982 रन क्रमश: बनाए और 183 टी-20 मैच में 4720 रन स्कोर किए, साथ ही 14 शतक, 65 अर्धशतक, 83 वनडे और 62 टी-20 विकेट लिए। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पैरी हैं, जिन्होंने 357 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 15 टेस्ट में 1006, 168 वनडे में 4581 और 174 टी-20 में 2297 रन बनाए, साथ ही 5 शतक, 51 अर्धशतक और 39 टेस्ट, 166 वनडे और 127 टी-20 विकेट लिए। चौथे स्थान पर भारतीय पूर्व राउंडर मिताली राज हैं, जिन्होंने 333 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 12 टेस्ट में 699, 232 वनडे में 7805 और 89 टी-20 में 2364 रन बनाए, ना सिर्फ यही बल्कि 8 शतक और 85 अर्धशतक भी लगाए। पाँचवें स्थान पर पूर्व इंग्लिश क्रिकेट चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 309 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 23 टेस्ट में 1676, 191 वनडे में 5992 और 95 टी-20 में 2605 रन बनाए, साथ ही 13 शतक, 78 अर्धशतक और 12 टेस्ट, 54 वनडे और 9 टी-20 विकेट लिए। यह सूची महिला क्रिकेट में लामबीanity और स्थिर प्रदर्शन को दर्शाती है, जहाँ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नए मानक स्थापित किए हैं। उनकी सफलता का सीज़न अभी चल रहा है और वह टीम के अगले चुनौतीपूर्ण मैचों के लिए प्रेरित क्रिकेट रों में से एक हैं। इस टॉप-5 लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट की गहराई और विश्वástarya को दर्शाता है। इन महिला क्रिकेट रों ने अपने देश को विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया है और उनके योगदान अमर हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है और अब सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह रिकॉर्ड पहले न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के पास था, लेकिन हरमनप्रीत ने उनसे आगे बढ़कर 368 इंटरनेशनल मैच खेलने का शानदार उपलब्धि हासिल कर ली। वर्तमān में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और तीन मैचों की टी-20 सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत का यह उपलब्धि इन हारों के बावजूद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुल 7 टेस्ट, 164 वनडे और 197 टी-20आई मैच खेले हैं, जिसमें 230, 4541 और 4075 रन क्रमश: बनाए, साथ ही 8 शतक और 42 अर्धशतक लगाए और 75 विकेट भी झटके। इस टॉप-5 सूची में दूसरा पद न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का है, जिन्होंने 367 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 184 वनडे मैच में 5982 रन क्रमश: बनाए और 183 टी-20 मैच में 4720 रन स्कोर किए, साथ ही 14 शतक, 65 अर्धशतक, 83 वनडे और 62 टी-20 विकेट लिए। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पैरी हैं, जिन्होंने 357 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 15 टेस्ट में 1006, 168 वनडे में 4581 और 174 टी-20 में 2297 रन बनाए, साथ ही 5 शतक, 51 अर्धशतक और 39 टेस्ट, 166 वनडे और 127 टी-20 विकेट लिए। चौथे स्थान पर भारतीय पूर्व राउंडर मिताली राज हैं, जिन्होंने 333 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 12 टेस्ट में 699, 232 वनडे में 7805 और 89 टी-20 में 2364 रन बनाए, ना सिर्फ यही बल्कि 8 शतक और 85 अर्धशतक भी लगाए। पाँचवें स्थान पर पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 309 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 23 टेस्ट में 1676, 191 वनडे में 5992 और 95 टी-20 में 2605 रन बनाए, साथ ही 13 शतक, 78 अर्धशतक और 12 टेस्ट, 54 वनडे और 9 टी-20 विकेट लिए। यह सूची महिला क्रिकेट में लामबीanity और स्थिर प्रदर्शन को दर्शाती है, जहाँ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नए मानक स्थापित किए हैं। उनकी सफलता का सीज़न अभी चल रहा है और वह टीम के अगले चुनौतीपूर्ण मैचों के लिए प्रेरित क्रिकेटरों में से एक हैं। इस टॉप-5 लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट की गहराई और विश्वástarya को दर्शाता है। इन महिला क्रिकेटरों ने अपने देश को विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया है और उनके योगदान अमर हैं

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हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट इंटरनेशनल मैच सूजी बेट्स एलिसा पैरी मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स टॉप-5 क्रिकेटर्स

 

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