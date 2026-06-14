हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर तीन खिलाड़ियों की प्रशंसा की

टी20 विश्व कप 2026 के उद्घाटन मैच में भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना, दीप्ती शर्मा और ऋचा घोष के प्रदर्शन की सराहना की और आगे के मैचों में टीम की रणनीति पर प्रकाश डाला।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2026 के टी20 विश्व कप के अपने उद्घाटन मैच में पाकिस्तान को 171 रन की सात सौ प्रतिशत जीत दिलाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद अपने तीन खिलाड़ियों - स्मृति मंधाना, दीप्ती शर्मा और ऋचा घोष - की गहरी प्रशंसा की और बताया कि इस जीत से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गर्व है। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद भारतीय टीम ने लगातार रन बनाते हुए 171 का लक्ष्य स्थापित किया, जबकि पाकिस्तान केवल 106 रन बना सका। इस प्रभावशाली जीत में मंधाना ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी, दीप्ती ने चार ओवर में पांच बल्लेबाजों को समाप्त करके केवल 10 रन खर्च किए और ऋचा ने तेज़ी से 17 गेंदों में 34 रन जोड़कर प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाया। हरमनप्रीत कौर ने बताया कि इस जीत में टीम की फील्डिंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "क्रिकेट में तेज़ कैच लेना और फील्डिंग की चपलता मैच के परिणाम को बदल देती है। हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है और आगे के सभी मैचों में इसी प्रकार की तीव्रता बनाए रखनी होगी।" कप्तान ने भारतीय दर्शकों का धन्यवाद भी किया और कहा कि आगे का मार्ग कठिन रहा है, लेकिन टीम का संयम और रणनीति उन्हें और भी बड़े मंच पर ले जाएगी। कौर ने अतिरिक्त रूप से बताया कि ऋचा को उनकी वर्तमान भूमिका में ही ठहराना आवश्यक है, हालांकि वे उन्हें शुरुआती ओवर में खोलने के लिए तैयार हैं। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप की अगली चरण में आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ किया है। कोच और समर्थन स्टाफ ने भी खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि हर खिलाड़ी ने अपने रोल को निष्ठा से निभाया। भारतीय महिला टीम का यह शानदार प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय गर्व का कारण है, बल्कि यह महिलाशक्ति के विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी मैचों में टीम को पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु हरमनप्रीत कौर का भरोसा है कि उनके संकल्प और टीम की एकजुटता से वे सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2026 के टी20 विश्व कप के अपने उद्घाटन मैच में पाकिस्तान को 171 रन की सात सौ प्रतिशत जीत दिलाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद अपने तीन खिलाड़ियों - स्मृति मंधाना, दीप्ती शर्मा और ऋचा घोष - की गहरी प्रशंसा की और बताया कि इस जीत से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर गर्व है। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद भारतीय टीम ने लगातार रन बनाते हुए 171 का लक्ष्य स्थापित किया, जबकि पाकिस्तान केवल 106 रन बना सका। इस प्रभावशाली जीत में मंधाना ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाकर टीम को स्थिरता दी, दीप्ती ने चार ओवर में पांच बल्लेबाजों को समाप्त करके केवल 10 रन खर्च किए और ऋचा ने तेज़ी से 17 गेंदों में 34 रन जोड़कर प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाया। हरमनप्रीत कौर ने बताया कि इस जीत में टीम की फील्डिंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "क्रिकेट में तेज़ कैच लेना और फील्डिंग की चपलता मैच के परिणाम को बदल देती है। हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है और आगे के सभी मैचों में इसी प्रकार की तीव्रता बनाए रखनी होगी।" कप्तान ने भारतीय दर्शकों का धन्यवाद भी किया और कहा कि आगे का मार्ग कठिन रहा है, लेकिन टीम का संयम और रणनीति उन्हें और भी बड़े मंच पर ले जाएगी। कौर ने अतिरिक्त रूप से बताया कि ऋचा को उनकी वर्तमान भूमिका में ही ठहराना आवश्यक है, हालांकि वे उन्हें शुरुआती ओवर में खोलने के लिए तैयार हैं। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप की अगली चरण में आगे बढ़ने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ किया है। कोच और समर्थन स्टाफ ने भी खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि हर खिलाड़ी ने अपने रोल को निष्ठा से निभाया। भारतीय महिला टीम का यह शानदार प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय गर्व का कारण है, बल्कि यह महिलाशक्ति के विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी मैचों में टीम को पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु हरमनप्रीत कौर का भरोसा है कि उनके संकल्प और टीम की एकजुटता से वे सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे





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