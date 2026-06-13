हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल कप्तान हैं। वह टी-20 इंटरनेशनल में सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी टीम वनडे वर्ल्डकप जीत चुकी है और अब विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में भी मजबूत दावेदार है।
हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल कप्तान हैं। वह टी-20 इंटरनेशनल में सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी टीम वनडे वर्ल्डकप जीत चुकी है और अब विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में भी मजबूत दावेदार है। इस टीम में अनुभव, फॉर्म और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम के पास स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की विस्फोट ओपनिंग जोड़ी है, जो टीम को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। शेफाली वर्मा 135 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती हैं, जो टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीप्ति शर्मा दुनिया की इकलौती टी-20 ऑलराउंडर हैं, जिनके नाम 1000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट हैं। मिडिल ऑर्डर में जेमिमा हैं, जो टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,700 से ज्यादा रन बना चुकी हैं। 23 साल की क्रांति गौड़ गेंदबाजी की जान हैं.
हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल कप्तान हैं। वह टी-20 इंटरनेशनल में सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी टीम वनडे वर्ल्डकप जीत चुकी है और अब विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में भी मजबूत दावेदार है। इस टीम में अनुभव, फॉर्म और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम के पास स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की विस्फोट ओपनिंग जोड़ी है, जो टीम को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। शेफाली वर्मा 135 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती हैं, जो टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीप्ति शर्मा दुनिया की इकलौती टी-20 ऑलराउंडर हैं, जिनके नाम 1000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट हैं। मिडिल ऑर्डर में जेमिमा हैं, जो टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,700 से ज्यादा रन बना चुकी हैं। 23 साल की क्रांति गौड़ गेंदबाजी की जान हैं
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