हरसोलाव गांव में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल: मायरा भरने पहुंचे धर्म भाई

नागौर के हरसोलाव गांव में मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी में हिन्दू भाई ने मायरा भरकर प्रेम और सम्मान का प्रतीक कायम किया, जिससे सामुदायिक एकता और सामाजिक सौहार्द की नई राह दिखी।

नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के हरसोलाव गांव में हाल ही में एक अनोखी सामाजिक घटना घटी, जो धार्मिक सद्भावना और आपसी भाईचारे की सच्ची मिसाल पेश करती है। गांव के मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी में हिन्दू समुदाय के कई लोग ' धर्म भाई ' बनकर पहुंचे, और पारंपरिक मायरा की रस्म में भाग लेकर अपने प्रेम और समर्थन का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में राकेश नारधणिया, रामकिशोर फौजी, धर्मेंद्र नारधणिया सहित दर्जनों हिन्दू ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने नई दुल्हन को चुनरी ओढ़ाते समय धार्मिक सीमाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और जितनी भी आवश्यक सामग्री और नकद मदद हो सकी, उसे हाथ बढ़ाया। राकेश ने मायरे में 31,000 रुपये की नकद राशि के साथ-साथ विभिन्न उपहार भी प्रस्तुत किए, जिससे सभी ने इस सौहार्द को गर्मजोशी से स्वीकार किया। विवाह के इस अत्यंत भावनात्मक समारोह में मेहमानों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया, जिससे आपसी स्नेह और सम्मान की भावना और भी स्पष्ट हो गई। राकेश नारधणिया ने कहा कि रिश्ते केवल रक्तसंबंध से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से भी दृढ़ होते हैं। ताहिरा, जो राकेश की धर्म बहन हैं और सात साल पहले उन्हें धर्म भाई का दर्जा दिया गया था, ने कहा कि उनके बीच कभी भी धर्म के तत्व ने दूरी नहीं बनाई। वह राकेश और उनके परिवार को अपने सगे भाई-भाभी जैसी मानती हैं और यह संबंध वर्षों से और भी गहरा होता गया है। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि कैसे सामुदायिक एकता और पारस्परिक समर्थन, सामाजिक बंधनों को पार कर, गहरी मानवता का संचार करती है। हरसोलाव गांव की इस कहानी ने दक्षिण राजस्थान के कई हिस्सों में सामाजिक सद्भावना की नई लहर उत्पन्न कर दी है। ग्रामीण रामनिवास ज्याणी ने उल्लेख किया कि यहाँ हिन्दू और मुस्लिम समुदाय दशकों से समरसता से रहते आए हैं, एक-दूसरे के धार्मिक और पारिवारिक समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से न केवल सामाजिक दूरी घटती है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और भरोसा भी मजबूत होता है। इस कदम ने यह सिद्ध किया है कि जब लोग धर्म और समुदाय के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे के आधार पर अपने रिश्ते स्थापित करते हैं, तो सामाजिक समरसता का निर्माण संभव है। इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणादायक संदेश प्रसारित करती हैं, जिससे देश में साम्प्रदायिक शांति और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है.

नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के हरसोलाव गांव में हाल ही में एक अनोखी सामाजिक घटना घटी, जो धार्मिक सद्भावना और आपसी भाईचारे की सच्ची मिसाल पेश करती है। गांव के मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी में हिन्दू समुदाय के कई लोग 'धर्म भाई' बनकर पहुंचे, और पारंपरिक मायरा की रस्म में भाग लेकर अपने प्रेम और समर्थन का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में राकेश नारधणिया, रामकिशोर फौजी, धर्मेंद्र नारधणिया सहित दर्जनों हिन्दू ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने नई दुल्हन को चुनरी ओढ़ाते समय धार्मिक सीमाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और जितनी भी आवश्यक सामग्री और नकद मदद हो सकी, उसे हाथ बढ़ाया। राकेश ने मायरे में 31,000 रुपये की नकद राशि के साथ-साथ विभिन्न उपहार भी प्रस्तुत किए, जिससे सभी ने इस सौहार्द को गर्मजोशी से स्वीकार किया। विवाह के इस अत्यंत भावनात्मक समारोह में मेहमानों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया, जिससे आपसी स्नेह और सम्मान की भावना और भी स्पष्ट हो गई। राकेश नारधणिया ने कहा कि रिश्ते केवल रक्तसंबंध से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से भी दृढ़ होते हैं। ताहिरा, जो राकेश की धर्म बहन हैं और सात साल पहले उन्हें धर्म भाई का दर्जा दिया गया था, ने कहा कि उनके बीच कभी भी धर्म के तत्व ने दूरी नहीं बनाई। वह राकेश और उनके परिवार को अपने सगे भाई-भाभी जैसी मानती हैं और यह संबंध वर्षों से और भी गहरा होता गया है। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि कैसे सामुदायिक एकता और पारस्परिक समर्थन, सामाजिक बंधनों को पार कर, गहरी मानवता का संचार करती है। हरसोलाव गांव की इस कहानी ने दक्षिण राजस्थान के कई हिस्सों में सामाजिक सद्भावना की नई लहर उत्पन्न कर दी है। ग्रामीण रामनिवास ज्याणी ने उल्लेख किया कि यहाँ हिन्दू और मुस्लिम समुदाय दशकों से समरसता से रहते आए हैं, एक-दूसरे के धार्मिक और पारिवारिक समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से न केवल सामाजिक दूरी घटती है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और भरोसा भी मजबूत होता है। इस कदम ने यह सिद्ध किया है कि जब लोग धर्म और समुदाय के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे के आधार पर अपने रिश्ते स्थापित करते हैं, तो सामाजिक समरसता का निर्माण संभव है। इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणादायक संदेश प्रसारित करती हैं, जिससे देश में साम्प्रदायिक शांति और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है





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