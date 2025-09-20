हरिद्वार में पितृ विसर्जन पर यातायात योजना लागू, भारी वाहनों पर प्रतिबंध

हरिद्वार में पितृ विसर्जन (अमावस्या) के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यापक यातायात योजना लागू की गई है। शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और विभिन्न मार्गों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । पितृ विसर्जन (अमावस्या) के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यापक यातायात योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, हरिद्वार शहर में सुबह छह बजे से ही भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। विभिन्न मार्गों से आने वाले यात्रियों के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल

निर्धारित किए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने यातायात और पार्किंग योजना का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। एसपी क्राइम और यातायात जितेंद्र मेहरा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और बसों को गढ्ढा पार्किंग और बैरागी कैंप पार्किंग में पार्क किया जाएगा। छोटे वाहनों जैसे कार और जीप को गढ्ढा पार्किंग और रोड़ीबेलवाला मैदान में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। बिजनौर और नजीबाबाद की ओर से आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बसों को बैरागी कैंप में पार्क किया जाएगा। तुलसी चौक से देवपुरा चौक के मध्य सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।\यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून-ऋषिकेश की ओर से आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली और बसों को जयराम मोड़ कट से पन्तद्वीप पार्किंग, चमगादड़ टापू और लालजीवाला पार्किंग तथा बैरागी कैंप पार्किंग में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि इन मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध हों। शंकराचार्य चौक से तुलसी चौक की ओर स्थानीय वाहनों को छोड़कर बाहरी जनपदों के सभी छोटे और बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध का उद्देश्य शहर के अंदर यातायात को नियंत्रित करना और भीड़भाड़ से बचना है, ताकि श्रद्धालु आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उनके वाहनों को कुर्मांचल बैंक से भल्ला स्टेडियम के पीछे पार्क करने की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। भारी वाहनों को हरिद्वार शहर क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात में भीड़ कम होने तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।\यह यातायात योजना पितृ विसर्जन के अवसर पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार शहर में यातायात की भीड़ को कम करना, श्रद्धालुओं को सुगम आवाजाही प्रदान करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। शहर के विभिन्न पार्किंग स्थलों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन सही ढंग से पार्क हों और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, पार्किंग स्थलों का उपयोग करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें ताकि पितृ विसर्जन का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। इस योजना को लागू करने का लक्ष्य हरिद्वार शहर में पितृ विसर्जन के अवसर पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करना है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

हरिद्वार पितृ विसर्जन यातायात योजना पार्किंग प्रतिबंध

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें