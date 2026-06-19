हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, नगर आयुक्त बर्खास्त और DM पर पनिशमेंट

उत्तराखंड में हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को बर्खास्त करने और जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की है। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा और वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए। सरकार नीति के अनुसार भ्रष्टाचार पर नरमी नहीं दिखाई गई।

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने कड़े प्रशासनिक उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अengaged नीति के तहत, घोटाले में शामिल तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने और तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, तत्कालीन उपजिलाधिकारी (SDM) अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियों को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उन सभी अधिकारियों के खिलाफ है जिनकी भूमि के अवैध क्रियाकलापों में भागीदारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा है कि शासन में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी जांच और ऑडिट के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस मामले में हरिद्वार नगर निगम की भूमि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों का पता चला था जिससे राज्य खजाने को नुकसान पहुंचने का आरंभिक संकेत मिला था। जांच में यह साफ हुआ कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कर्तव्यों को निभाने में गंभीर लापरवाही बरत थी। सरकार ने दोनों प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ क尔德 karrwai के लिए कार्मिक विभाग (DoPT) में कार्रवाई की संस्तुति भेजी है। इस कड़े उपाय के साथ, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शिता और जनहित उनके प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। यह घोटाला राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई में से एक माना जा रहा है और इससे सरकार की जानबूझकर कड़ाई की गई है.

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने कड़े प्रशासनिक उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अengaged नीति के तहत, घोटाले में शामिल तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने और तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, तत्कालीन उपजिलाधिकारी (SDM) अजयवीर सिंह के खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतनवृद्धियों को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उन सभी अधिकारियों के खिलाफ है जिनकी भूमि के अवैध क्रियाकलापों में भागीदारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा है कि शासन में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पूरी जांच और ऑडिट के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस मामले में हरिद्वार नगर निगम की भूमि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों का पता चला था जिससे राज्य खजाने को नुकसान पहुंचने का आरंभिक संकेत मिला था। जांच में यह साफ हुआ कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कर्तव्यों को निभाने में गंभीर लापरवाही बरत थी। सरकार ने दोनों प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ क尔德 karrwai के लिए कार्मिक विभाग (DoPT) में कार्रवाई की संस्तुति भेजी है। इस कड़े उपाय के साथ, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शिता और जनहित उनके प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। यह घोटाला राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई में से एक माना जा रहा है और इससे सरकार की जानबूझकर कड़ाई की गई है





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