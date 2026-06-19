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हरिद्वार में स्थापित दुनिया का सबसे वजनी 5211 किलो पारद शिवलिंग

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हरिद्वार में स्थापित दुनिया का सबसे वजनी 5211 किलो पारद शिवलिंग
हरिद्वार पारद शिवलिंग5211 किलो शिवलिंगश्री साई शिव गंगा धाम
📆19-06-2026 05:15:00
📰NBT Hindi News
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उत्तराखंड हरिद्वार के श्री साई शिव गंगा धाम में दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग का वजन 5211 किलोग्राम है और इसे पारा, चांदी, सोने तथा 108 प्रकार की जड़ी-बूटियों के अर्क से बनाया गया है। निर्माण में लगे दस वर्षों के बाद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा तीन दिनों तक हुई। यह शिवलिंग अब भारत और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है।

हरिद्वार में दुनिया का सबसे वजनी पारद शिवलिंग स्थापित होने का समाचार मिला है। श्री साई शिव गंगा धाम में स्थापित इस शिवलिंग का वजन 5211 किलोग्राम है, जो इसे विश्व रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड में स्थान दिलाता है। इस शिवलिंग के निर्माण में पारा, चांदी, सोने के साथ-साथ 108 प्रकार की जड़ी-बूटियों के अर्क का उपयोग किया गया है। इस अद्भुत निर्माण में लगभग दस वर्षों का समय लगा है। पुणे के रहने वाले हीलिंग गुरु रघुनाथगुरुजी ने इस शिवलिंग के निर्माण का karya संचालित किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तीन दिनों तक किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रों का अभ्यास, हवन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। रघुनाथगुरुजी ने कहा कि यह शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक चेतना का केंद्र है। शिवलिंग की स्थापना पर पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरि महाराज और अन्य दिग्गज व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इसमें स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, साध्वी ऋतंभरा, राज्य सभा सांसद राघव चड्डा और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा शामिल थे। इस अवसर पर उद्योगपति एवं समाजसेवी राजीव बंसल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह शिवलिंग हरिद्वार-दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहादराबाद टोल प्लाजा के पास स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में स्थापित है। इस घटना के बारे में पवन नौटियाल नवभारत टाइम्स के लिए लिखते हैं। उन्हें 14 वर्षों से अधिक का पत्रकारीय अनुभव है और वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और क्राइम पर विशेषज्ञता रखते हैं। वे 2012 में देहरादून से अपना करियर शुरू करके केदारनाथ आपदा और विधानसभा चुनावों की कवरेज कर चुके हैं। उन्होंने डिजिटल मीडिया में वनइंडिया-डेलीहंट के साथ काम किया और उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसा और धराली आपदा जैसी बड़ी घटनाओं को कवर किया। शिक्षा में उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। उनका मूल निवास उत्तरखंडी उत्तरकाशी है, जिससे उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों की गहरी समझ है। वे हिंदी में खबरों के प्रथम और सटीक सूत्र के रूप में जाने जाते हैं.

हरिद्वार में दुनिया का सबसे वजनी पारद शिवलिंग स्थापित होने का समाचार मिला है। श्री साई शिव गंगा धाम में स्थापित इस शिवलिंग का वजन 5211 किलोग्राम है, जो इसे विश्व रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड में स्थान दिलाता है। इस शिवलिंग के निर्माण में पारा, चांदी, सोने के साथ-साथ 108 प्रकार की जड़ी-बूटियों के अर्क का उपयोग किया गया है। इस अद्भुत निर्माण में लगभग दस वर्षों का समय लगा है। पुणे के रहने वाले हीलिंग गुरु रघुनाथगुरुजी ने इस शिवलिंग के निर्माण का karya संचालित किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तीन दिनों तक किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रों का अभ्यास, हवन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। रघुनाथगुरुजी ने कहा कि यह शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक चेतना का केंद्र है। शिवलिंग की स्थापना पर पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरि महाराज और अन्य दिग्गज व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इसमें स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, साध्वी ऋतंभरा, राज्यसभा सांसद राघव चड्डा और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा शामिल थे। इस अवसर पर उद्योगपति एवं समाजसेवी राजीव बंसल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह शिवलिंग हरिद्वार-दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहादराबाद टोल प्लाजा के पास स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में स्थापित है। इस घटना के बारे में पवन नौटियाल नवभारत टाइम्स के लिए लिखते हैं। उन्हें 14 वर्षों से अधिक का पत्रकारीय अनुभव है और वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और क्राइम पर विशेषज्ञता रखते हैं। वे 2012 में देहरादून से अपना करियर शुरू करके केदारनाथ आपदा और विधानसभा चुनावों की कवरेज कर चुके हैं। उन्होंने डिजिटल मीडिया में वनइंडिया-डेलीहंट के साथ काम किया और उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसा और धराली आपदा जैसी बड़ी घटनाओं को कवर किया। शिक्षा में उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। उनका मूल निवास उत्तरखंडी उत्तरकाशी है, जिससे उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों की गहरी समझ है। वे हिंदी में खबरों के प्रथम और सटीक सूत्र के रूप में जाने जाते हैं

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हरिद्वार पारद शिवलिंग 5211 किलो शिवलिंग श्री साई शिव गंगा धाम रघुनाथगुरुजी पारद शिवलिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

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