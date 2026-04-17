हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार बने राज्यसभा के उपसभापति: निर्विरोध निर्वाचन और विपक्षी बहिष्कार

एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध रूप से तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। विपक्षी दलों ने परामर्श की कमी और लोकसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त होने का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सांसद को यह पद मिला है।
राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए ने हरिवंश नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें लगातार तीसरी बार इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने और परामर्श की कमी का आरोप लगाते हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके चलते शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया में हरिवंश नारायण सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद मिला है। हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। इस नामांकन पर विपक्ष ने चिंता व्यक्त की, कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों का आरोप है कि हरिवंश नारायण के नामांकन के लिए उनसे उचित परामर्श नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विपक्ष ने भाजपा पर पिछले सात वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रखने का भी आरोप लगाया है, जिसके विरोध में उन्होंने उपसभापति चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
जिस उपसभापति पद को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है, उस पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह पद 2018 से ही हरिवंश नारायण सिंह के पास रहा है, और वे एक बार फिर मनोनीत सांसद के तौर पर इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस संदर्भ में, यह समझना आवश्यक है कि नौ साल तक इस पद पर आसीन रहने वाले हरिवंश नारायण सिंह कौन हैं, उनका परिचय क्या है, और राज्यसभा में उनका कार्यकाल कैसा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दल ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, उसी दल का सत्तासीन गठबंधन से मतभेद होने के बावजूद, हरिवंश नारायण सिंह अपने पद पर बने रहे।
हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका संबंध सारण जिले के सिताब दियारा गांव से है, जो प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) का भी पैतृक गांव है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और बीएचयू से ही पत्रकारिता में पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) डिप्लोमा पूरा किया। छात्र जीवन में उन पर जेपी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गहरा प्रभाव था, जिसके चलते उन्होंने 1974 के ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था।
उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत सामान्य रही। उन्होंने मात्र 500 रुपये प्रति माह के वेतन पर अपना करियर शुरू किया। 1977 में, वे एक अंग्रेजी मीडिया समूह से प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में जुड़े। इसके बाद, वे मुंबई चले गए और 1981 तक धर्मयुग पत्रिका के लिए काम किया। पत्रकारिता के अलावा, उन्होंने कुछ समय के लिए बैंकिंग क्षेत्र में भी काम किया और 1981 से 1984 तक बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। बाद में, वे फिर से पत्रकारिता में लौट आए और एक अन्य पत्रिका से जुड़ गए।
हरिवंश नारायण सिंह का पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर अत्यंत रोचक और उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक मीडिया जगत में काम करने के बाद राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। पत्रकारिता में उनके करियर का एक बड़ा मोड़ तब आया जब वे रांची में एक अखबार के संपादक नियुक्त हुए। इस पद पर वे 25 वर्षों से अधिक समय तक रहे। इसी दौरान, वे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार भी रहे, जिससे उन्हें राजनीतिक गलियारों में भी पहचान मिली।
राजनीति में उनका प्रवेश काफी अप्रत्याशित माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने उन्हें अचानक राजनीति में आने का अवसर प्रदान किया और 2014 में जदयू की ओर से उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया। हरिवंश नारायण ने स्वयं बताया है कि उन्हें अपने राज्यसभा जाने के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि खुद नीतीश कुमार ने उन्हें फोन करके नहीं बताया।
हरिवंश नारायण सिंह का राजनीतिक सफर निश्चित रूप से कई उतार-चढ़ावों वाला रहा है। जिस पार्टी की ओर से उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, उसी पार्टी के साथ उनके कुछ मतभेदों की खबरें भी सामने आईं। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि केंद्र में सत्तासीन एनडीए गठबंधन ने उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बनाया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें नामित करने वाली जदयू इस गठबंधन से बाहर हो गई। इसके बावजूद, हरिवंश नारायण सिंह के उपसभापति पद पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं हुआ और भाजपा ने उन्हें इस पद पर बनाए रखा। अगस्त 2018 में, वे राजनीति में एक बड़े मुकाम पर पहुंचे जब उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (जिसका जदयू भी उस समय हिस्सा थी) के उम्मीदवार के रूप में पहली बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। इस चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी.के. हरिप्रसाद को हराया था
हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा उपसभापति एनडीए विपक्षी बहिष्कार मनोनीत सांसद