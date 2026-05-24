हरियाणा: करनाल के घरौंडा में मोबाइल टावर लगाने पर बवाल, निवासियों का अनिश्चितकालीन धरना

बड़गांठ उठा है करनाल के घरौंडा में, जहां निजी कंपनी 모바일 टावर लगाने की योजना बना रही है। इससे निवासियों में आक्रोश है जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। घरौंडा की वतन सिंह कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि मोबाइल टावर लगने से क्षेत्र में रहने वाले छोटे बच्चों, बुजुर्गों, पशुओं और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। अगर ये टावर नहीं हटाए गए तो धरना जारी रहेगा।

हरियाणा के करनाल के घरौंडा में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर बवाल, निवासियों का अनिश्चितकालीन धरना। घरौंडा की वतन सिंह कॉलोनी में लोग मोबाइल टावर लगाने से आपत्ति जता रहे हैं। निवासियों का कहना है कि टावर लगने से क्षेत्र में रहने वाले छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। पूरे मामले को लेकर वे विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, एसडीएम घरौंडा तथा नगर पालिका घरौंडा को भी लिखित शिकायत दे चुके हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। जब तक टावर लगाने का कार्य पूरी तरह बंद नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा.

हरियाणा के करनाल के घरौंडा में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर बवाल, निवासियों का अनिश्चितकालीन धरना। घरौंडा की वतन सिंह कॉलोनी में लोग मोबाइल टावर लगाने से आपत्ति जता रहे हैं। निवासियों का कहना है कि टावर लगने से क्षेत्र में रहने वाले छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। पूरे मामले को लेकर वे विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, एसडीएम घरौंडा तथा नगर पालिका घरौंडा को भी लिखित शिकायत दे चुके हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। जब तक टावर लगाने का कार्य पूरी तरह बंद नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा





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