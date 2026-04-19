हरियाणा निकाय चुनाव: पार्टी सिंबल पर लड़ने की घोषणा, पर कानून में नहीं प्रावधान

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप, इनेलो और जजपा ने निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन राज्य के म्युनिसिपल कानूनों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता हेमंत कुमार ने इस विधिक खामी को उजागर किया है और कहा है कि सरकार ने कानून संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में होने वाले आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीति क सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसे प्रमुख राजनीति क दलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इन चुनावों में अपने अधिकृत पार्टी सिंबल पर ही उम्मीदवार उतारेंगे। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा के मौजूदा म्युनिसिपल कानून ों में निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का कोई स्पष्ट प्रावधान ही मौजूद नहीं है। हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और संबंधित निर्वाचन नियमों में कहीं भी राजनीति क दलों का विधिवत उल्लेख नहीं है। वर्षों से, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर ही उम्मीदवारों को राजनीति क दलों के चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते रहे हैं, जो कि एक प्रथा के रूप में स्थापित हो गया है।

इस विधिक परिदृश्य पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता और म्युनिसिपल कानून के विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने एक गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि चार साल पहले, 28 फरवरी 2022 को, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन के जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को कानून और नियमों में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य कानूनों में राजनीतिक दल की परिभाषा को शामिल करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दल-बदल विरोधी प्रावधानों को लागू करना था। हालांकि, यह चौंकाने वाला है कि प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इस मामले की गंभीरता को तब और बल मिला जब चार महीने पहले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा नए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 को पारित किया गया। यह नया विधेयक प्रदेश के दोनों मौजूदा म्युनिसिपल कानूनों की जगह लेगा। विडंबना यह है कि इस नए विधेयक में भी राजनीतिक दल या दल-बदल विरोधी संबंधी किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है।

यदि केवल निर्वाचन आयोग के आदेशों के आधार पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न आवंटित करना पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होता, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को वर्ष 2021 में अपने संबंधित कानून में संशोधन करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी होती? यह सवाल इस विधिक खामी की ओर स्पष्ट इशारा करता है। हेमंत कुमार के अनुसार, यह स्थिति कानूनी अस्पष्टता पैदा करती है। चुनाव आयोग के आदेश केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, न कि कानून का। राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना एक गंभीर विधायी विषय है, जिसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान होना अनिवार्य है। यदि यह व्यवस्था बिना विधायी समर्थन के जारी रहती है, तो भविष्य में इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने इस कमी को पहचाना और अपने कानूनों में सुधार किया। हरियाणा सरकार द्वारा इस मामले में सुस्ती और प्रस्तावों को नामंजूर करना, राजनीतिक दलों के लिए भले ही वर्तमान में सुविधा प्रदान करता हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह एक कानूनी मिसाल कायम करने में विफल रहता है। नए नगर निकाय विधेयक 2025 में इन प्रावधानों का अभाव इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रही है।

यह स्थिति न केवल कानूनी रूप से कमजोर है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी प्रभावित कर सकती है। उम्मीद है कि भविष्य में इस विधिक खामी को दूर किया जाएगा ताकि निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी अधिक सुदृढ़ और कानूनी रूप से मान्य हो सके





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