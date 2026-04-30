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हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में मौसम में तेज बदलाव, बारिश और तापमान में गिरावट

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हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में मौसम में तेज बदलाव, बारिश और तापमान में गिरावट
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📆30-04-2026 02:22:00
📰Dainik Jagran
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पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानियों ने अगले कुछ दिनों के लिए वर्षा और आंधी का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में पहाड़ों पर हिमपात और पंजाब में बिजली की खपत में गिरावट देखी गई है।

हिसार। हरियाणा में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मंगलवार रात से ही वर्षा हो रही है। बुधवार सुबह भी वर्षा हुई। प्रदेश के 15 जिलों में वर्षा होने से रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। वहीं मौसम विज्ञानियों ने वीरवार को भी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। एक मई को वर्षा का अलर्ट नहीं है उसके बाद 2 से 5 मई तक लगातार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार लगातार वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। अभी दो दिन से बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के हिसार, नारनौल, कैथल, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, सिरसा, चरखी दादरी, करनाल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, नूंह और सोनीपत में वर्षा हुई। पंजाब में कैसा है मौसम का मिजाज?

लुधियाना, अमृतसर और पटियाला समेत कई जिलों में बारिश से पारा गिर गया है। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ा है। पिछले दो दिनों में राज्य में बिजली की मांग 12,130 मेगावाट से घटकर 10,293 मेगावाट रह गई है, यानी 2,163 मेगावाट की बड़ी बचत हुई है। हिमाचल में पहाड़ों पर सर्दियों जैसा नजारा पहाड़ों पर एक बार फिर सर्दियों जैसा नजारा है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजम पास पर करीब 3 इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। यहां 4 मई तक आंधी और बिजली का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और तापमान में गिरावट का आंधा चल रहा है। इससे खेती-खेतावनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, शहरों में जल संचालन और नालियों की सफाई पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जल संचालन में कोई समस्या न आए। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और बिजली के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बिजली के तारों से दूर रहने और बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव के कारण, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी सतर्क रहें। विशेष रूप से, ठंडी हवाओं के कारण श्वास संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोग गर्म कपड़े पहनें और बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी ले लें। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम में और बदलाव की संभावना भी जताई है। इससे लोगों को अपने यात्राओं और दैनिक गतिविधियों को तय करने में मदद मिलेगी

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