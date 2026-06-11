हरियाणा में पुलिस, वन और जेल विभाग के विभिन्न पदों के लिए शारीरिक जांच और माप परीक्षण शुरू होंगे

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल 5500 पदों के लिए पीएसटी का छह दिन का शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 15 और 16 जून को होगा।

हरियाणा में पुलिस , वन और जेल विभाग के विभिन्न पदों के लिए 15 जून से शारीरिक जांच और माप परीक्षण शुरू होंगे। पुलिस , वन, जेल विभाग के शारीरिक परीक्षण 15 जून से शुरू होंगे। डिप्टी रेंजर , वार्डर सहित अन्य पदों का पीएमटी 15-16 जून। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल 5500 पदों के लिए पीएसटी का छह दिन का शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 15 और 16 जून को होगा.

हरियाणा में पुलिस, वन और जेल विभाग के विभिन्न पदों के लिए 15 जून से शारीरिक जांच और माप परीक्षण शुरू होंगे। पुलिस, वन, जेल विभाग के शारीरिक परीक्षण 15 जून से शुरू होंगे। डिप्टी रेंजर, वार्डर सहित अन्य पदों का पीएमटी 15-16 जून। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल 5500 पदों के लिए पीएसटी का छह दिन का शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 13/2024, 02/2026 और 04/2026 के तहत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो 15 और 16 जून को होगा





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