हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बिल्डिंग कोड में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत, आवासीय और गैर-आवासीय इमारतों में पार्किंग स्थलों के अनुपात में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य होगा।

हरियाणा सरकार भविष्य में राज्य के बड़े शहरों में विकसित होने वाले शहरी ढांचे को इलेक्ट्रिक वाहन ों के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस दिशा में, सरकार ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है जिसके तहत राज्य में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस संशोधन के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया है और नागरिकों से 26 मई तक अपनी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, सभी नई और मरम्मत की गई गैर-आवासीय इमारतों, जैसे कि शॉपिंग मॉल, होटल, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक परिसरों में, जहां कम से कम 10 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, वहां हर तीन पार्किंग स्थलों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, इमारतों को भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन ों के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए, चार्जिंग पॉइंट तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक तारों के लिए पहले से ही पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में कोई बाधा न आए। आवासीय परिसरों, जिनमें सहकारी आवास समितियां, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रबंधित आवासीय ब्लॉक शामिल हैं, जहां 10 या उससे अधिक कारों के लिए पार्किंग की जगह है, उन्हें भी हर पांच पार्किंग स्थलों पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना होगा। इन परिसरों को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन -तैयार बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाना चाहिए। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन ों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की गणना से छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि डेवलपर्स और आवास समितियों को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) से जुड़ी पाबंदियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें नए नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चार्जिंग स्टेशनों को बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर पर भी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे सभी निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री ने ईमेल के माध्यम से लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह संशोधन औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन ों के लिए एक आदर्श गंतव्य बने और राज्य के नागरिक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। यह पहल न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

हरियाणा सरकार भविष्य में राज्य के बड़े शहरों में विकसित होने वाले शहरी ढांचे को इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस दिशा में, सरकार ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है जिसके तहत राज्य में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस संशोधन के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया है और नागरिकों से 26 मई तक अपनी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, सभी नई और मरम्मत की गई गैर-आवासीय इमारतों, जैसे कि शॉपिंग मॉल, होटल, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक परिसरों में, जहां कम से कम 10 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, वहां हर तीन पार्किंग स्थलों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, इमारतों को भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए, चार्जिंग पॉइंट तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक तारों के लिए पहले से ही पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में कोई बाधा न आए। आवासीय परिसरों, जिनमें सहकारी आवास समितियां, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रबंधित आवासीय ब्लॉक शामिल हैं, जहां 10 या उससे अधिक कारों के लिए पार्किंग की जगह है, उन्हें भी हर पांच पार्किंग स्थलों पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना होगा। इन परिसरों को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन-तैयार बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाना चाहिए। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की गणना से छूट दी जाएगी। इसका मतलब है कि डेवलपर्स और आवास समितियों को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) से जुड़ी पाबंदियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें नए नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चार्जिंग स्टेशनों को बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर पर भी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे सभी निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री ने ईमेल के माध्यम से लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह संशोधन औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श गंतव्य बने और राज्य के नागरिक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। यह पहल न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे





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