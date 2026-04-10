हरिवंश राज्यसभा के लिए मनोनीत, उपसभापति बनने की संभावना

हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके उपसभापति बनने की भी संभावना है। इस खबर में हरिवंश के राजनीतिक सफर, उनके भविष्य की भूमिका और मौसम संबंधी अपडेट्स पर भी प्रकाश डाला गया है।

हरिवंश राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने हैं, और उनके उपसभापति बनने की संभावना है। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। यह सीट पूर्व CJI रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुई थी, जिसे भरने के लिए जदयू के हरिवंश को मनोनीत किया गया है। 69 वर्षीय हरिवंश अब 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान के

आधार पर चुनते हैं। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था और उनकी पार्टी जदयू ने इस बार राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम नहीं दिया था। इस पर राष्ट्रपति ने खुद ही उनका मनोनयन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 12.30 बजे राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच दूरियां देखी गई हैं। हरिवंश नारायण के नामांकन पर जारी अधिसूचना में, 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापसी का संकेत दिया था। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को विदाई समारोह में, प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश के लिए कहा था, 'हमारे उपसभापति हरिवंश विदा ले रहे हैं। हरिवंश को इस सदन में लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर मिला।' प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत दिया था कि हरिवंश की राजनीतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है और वे आगे भी जनहित में काम करते रहेंगे। इस आधार पर ही यह माना जा रहा है कि हरिवंश नारायण को मनोनीत सदस्य बनाकर दोबारा लाया गया है।\अब अहम सवाल यह है कि हरिवंश राज्यसभा में अब किस भूमिका में होंगे। संविधान और राज्यसभा के नियमों के अनुसार, मनोनीत सदस्य भी उपसभापति बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत, राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। इसमें यह शर्त नहीं है कि सदस्य निर्वाचित ही होना चाहिए, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य इस पद पर चुने जा सकते हैं। बशर्ते वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य ही करते हैं। इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर वोटिंग होती है। सरकार और विपक्ष आपसी सहमति से नाम तय करते हैं। साधारण बहुमत से चुनाव हो जाता है। खास बात यह है कि मनोनीत सदस्य भी इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं और खुद उम्मीदवार भी बन सकते हैं। हरिवंश पहले ही राज्यसभा के उपसभापति (2018–2024) रह चुके हैं। अब वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य बनाए गए हैं। ऐसे में सहमति बनने पर हरिवंश दोबारा उपसभापति बन सकते हैं।\दूसरी ओर, विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की स्थिति भी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बंगाल के लिए संकल्प पत्र जारी करने वाली है, जिसके बारे में अमित शाह ने कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 'भय राज' से मुक्ति का आधार होगा। एआईएमआईएम ने कबीर के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। असम में इतिहास में सबसे अधिक 85.91% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तापमान 6° से 10° तक बढ़ सकता है, जबकि राजस्थान में 40°C से अधिक तापमान होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 200% अधिक बारिश हुई है। मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान का इंजन बंद हो गया, जिसके बाद पायलट ने आपातकालीन कॉल किया और विमान 20 मिनट में वापस लौट आया। टेकऑफ के दौरान चिंगारी भी देखी गई। श्रीगंगानगर में 2 दिन बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि बीकानेर में 2 दिन में तापमान 5 डिग्री बढ़ गया है। टोंक में धूप फिर से तेज हो गई है, जिससे गर्मी बढ़ने की संभावना है। हरियाणा में दिन गर्म और रातें फिर ठंडी रहने की संभावना है। गाजियाबाद में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बारिश के बाद मेरठ में तापमान फिर बढ़ने लगा है। आगरा में पिछली बारिश से ठंडक मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश पर विराम लग गया है, और अगले 15 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने का अनुमान है। जालौर में गर्मी तेज हो गई है, जिससे मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पंजाब और चंडीगढ़ में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है, और अब गर्मी पड़ने की संभावना है





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