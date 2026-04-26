हरियाणा में लू और गर्मी से राहत की उम्मीद, अगले पांच दिनों तक वर्षा की संभावना

हरियाणा में गर्मी और लू के बीच रविवार से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों ने अगले पांच दिनों तक लगातार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है, जबकि किसानों को पशुओं की देखभाल करने की सलाह दी गई है।
हिसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही शनिवार को भिवानी में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में सुबह से ही लू चली और रोहतक का तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने रविवार से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने अगले पांच दिनों तक लगातार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पशुओं की देखभाल करने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, लगातार बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय लू चल रही है। रोहतक का तापमान सबसे अधिक रहा, जबकि नारनौल में 43.
5, सिरसा में 43.4 और हिसार में 43 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने रविवार से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले पांच दिनों तक लगातार वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, रात के समय सबसे अधिक तापमान में बदलाव अंबाला, नारनौल और गुरुग्राम में देखा गया है। दिन के समय हीट वेव रोहतक, अंबाला और करनाल में तेजी से चली। गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के हिसार में एक लाख प्रति यूनिट की मांग को पार कर गई है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने पर यह मांग और बढ़ सकती है। वहीं, किसानों को पशु विज्ञानियों की तरफ से गर्मी और लू से अपने पशुओं को बचाने की सलाह दी गई है। अंबाला में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 41.9 डिग्री, भिवानी में न्यूनतम 30 डिग्री और अधिकतम 42.5 डिग्री, फरीदाबाद में न्यूनतम 29.6 डिग्री और अधिकतम 43.6 डिग्री, गुरुग्राम में न्यूनतम 29 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री, हिसार में न्यूनतम 25.6 डिग्री और अधिकतम 43 डिग्री, करनाल में न्यूनतम 23 डिग्री और अधिकतम 42.8 डिग्री, नारनौल में न्यूनतम 29.5 डिग्री और अधिकतम 43.5 डिग्री, पानीपत में न्यूनतम 25.2 डिग्री और अधिकतम 40.9 डिग्री, रोहतक में न्यूनतम 26.4 डिग्री और अधिकतम 44.6 डिग्री, सिरसा में न्यूनतम 26 डिग्री और अधिकतम 43.4 डिग्री दर्ज किया गया है
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