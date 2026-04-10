हरिवंश नारायण सिंह फिर से राज्यसभा सांसद, राष्ट्रपति ने किया मनोनीत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए फिर से नामित किया है। हरिवंश, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, को 9 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से नामित किया गया है। हरिवंश ने पत्रकारिता और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। हरिवंश का उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो गया था। उन्हें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा की सीट रिक्त होने पर सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। यह खबर निश्चित रूप से उनके समर्थकों और जनता दल (यूनाइटेड) के लिए खुशी की खबर है। हरिवंश, जो नीतीश कुमार के

करीबी माने जाते हैं, को फिर से राज्यसभा में नामित किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, कुछ इसे एक अनुभवी नेता को सम्मान के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देख रहे हैं। हरिवंश नारायण सिंह, जिन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता और राजनीति दोनों क्षेत्रों में काम किया है, ने हमेशा अपनी निष्पक्ष छवि बनाए रखने की कोशिश की है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका अनुभव सदन की कार्यवाही में मूल्यवान योगदान देने की क्षमता रखता है।\हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो गया था, लेकिन अब उन्हें दोबारा नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा गया है। यह दिखाता है कि सरकार उनकी सेवाओं को कितना महत्व देती है। 69 वर्षीय हरिवंश, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने उच्च सदन में दो कार्यकाल पूरे किए हैं और उपसभापति के रूप में भी कार्य किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। पत्रकारिता में उनके योगदान के बाद, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जनता दल (यूनाइटेड) से जुड़ गए। हरिवंश नारायण सिंह को 2018 में राज्यसभा का उपसभापति चुना गया था। उन्होंने सदन की कार्यवाही को संतुलित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने का प्रयास किया और विभिन्न दलों के बीच संवाद बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।\इस निर्णय का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। हरिवंश की वापसी से राज्यसभा में जनता दल (यूनाइटेड) की उपस्थिति मजबूत होगी और सरकार को सदन में समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नीतीश कुमार के साथ उनके मजबूत संबंधों को भी उजागर करता है। हरिवंश नारायण सिंह का राजनीति और पत्रकारिता में लंबा अनुभव उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। उनका ज्ञान और अनुभव राज्यसभा की कार्यवाही को समृद्ध करेगा। यह मनोनीत नियुक्ति न केवल हरिवंश के लिए बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्यसभा में एक अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। राज्यसभा में उनकी वापसी से सदन को एक अनुभवी और समझदार नेता मिलेगा जो देश के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद करेगा। हमें डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करने की अनुमति है ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन दिए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपके ईमेल पते, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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