हरियाणा में बारिश के बाद मौसम में उतार-चढ़ाव, नारनौल सबसे गर्म

हरियाणा में मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार रात कुछ स्थानों पर हुई बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 4.9°C नीचे बना हुआ है। नारनौल में दिन के पारे में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज्यादातर जिलों में पारा 33 से 35 डिग्री के बीच रहने से बड़ी राहत है। राज्य में 17 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं की दिशा और गति में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश के इस दौर के बाद अब दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

हरियाणा में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी है। शुक्रवार रात कुछ स्थानों पर हुई बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन बारिश के असर के कारण अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 4.9°C नीचे बना हुआ है। नारनौल में दिन के पारे में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज्यादातर जिलों में पारा 33 से 35 डिग्री के बीच रहने से बड़ी राहत है। राज्य में 17 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं की दिशा और गति में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश के इस दौर के बाद अब दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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