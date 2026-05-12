हरियाणा बोर्ड की छात्रा दीपिका ने हरियाणा से पहला स्थान हासिल किया, नेशनल के बराबर हुआ नंबर, मानें सफलता के श्रेय माँ-बाप को

बिहार के फतेहाबाद जिले की छात्रा दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में सुधमा को छोड़कर सभी सब्जेक्ट को भड़काए रखा है। दीपिका 499 अंक लाकर हरियाणा में टॉप रही हैं। दीपिका के माता-पिता ने दीपिका को पहचान दिलाने और दीपिका के लिएेशनस के लिए अपनी पूरी कोशिश की, मनमोहन के नाम पर दीपिका का जन्म हुआ।

हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जिले की छात्रा दीपिका ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 499 अंक लाने वाली छात्रा ने परिणाम की घोषणा सुनने के बाद पहले उन्हें घबराहट महसूस हुई। फिर पसीने छूटे लेकिन परिणाम देखकर बहुत खुशी मिली। इस बीच दीपिका ने छात्र-छात्राओं को नसीहत देते हुए कहा है, ' सोशल मीडिया के रील्स से दूरी बनाते हुए रीयल लाइफ पर फोकस करें।' दीपिका ने एग्जाम की तैयारी कैसे की, इसके अलावा अपनी पढ़ाई का रूटीन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आईजी मीडिया से कई सवालों के जवाब दिए हैं। दीपिका ने अपने विवेकानंद स्कूल के शिक्षकों और परिवार को सफलता का श्रेय दिया है, जिसमें अपनी माँ और पिता का भी धन्यवाद किया है। भविष्य में दीपिका यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जानी जा रही है। हरियाणा बोर्ड कक्षा बारहवीं का रिजल्ट जारी करने पर उन्हें हरियाणा के शिक्षा मंत्री द्वारा बधाई भी हुई। बातचीत के दौरान दीपिका ने गणित सब्जेक्ट को सबसे कठिन बताया है। दीपिका ने साझा किया है कि हर विषय पर पूरा फोकस करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर उनका बहुत ही कम यूज होता रहा है। दीपिका के शब्दों को यहां तकनीकी रूप से अलग-अलग करके एक साथ संबंधित किया गया है.

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