हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा आज: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, फुलप्रूफ इंतजाम

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज राज्य के विभिन्न जिलों में होगी। नकल रोकने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और धारा 144 लागू करना शामिल है।

हरियाणा लोक सेवा आयोग ( एचपीएससी ) द्वारा आयोजित हरियाणा सिविल सर्विस ( एचसीएस ) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए आज, रविवार के दिन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें कुल 93 हजार 696 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एचपीएससी ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और फुलप्रूफ इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता को रोका जा सके। अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए निर्धारित है। यह सत्र अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, और विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करेगा। दूसरा सत्र दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सीसैट (सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट) के लिए होगा। सीसैट में अभ्यर्थियों की भाषा कौशल, संख्यात्मक क्षमता, और समस्या-समाधान कौशल का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के लिए राज्य के आठ जिलों में कुल 337 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंबाला में 31, फरीदाबाद में 80, गुरुग्राम में 56, करनाल में 48, कुरुक्षेत्र में 37, पानीपत में 19, यमुनानगर में 23 और पंचकूला में 43 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए, सभी परीक्षा केंद्रों पर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेंगे, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ या अशांति को रोका जा सके। परीक्षा की निगरानी के लिए, स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। प्रश्न पत्रों का वितरण और परीक्षा के बाद की सामग्री को सुरक्षित रूप से हरियाणा लोक सेवा आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय भेजने की जिम्मेदारी आइएएस और एचसीएस काडर के नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। ये अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही किए जाएं। एचपीएससी ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को पकड़ा जा सके। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की सभी दुकानें बंद रहेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या पेपर लीक की संभावना को रोका जा सके। एचपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा के नियमों और निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा में भाग लें। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों का चयन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए आज, रविवार के दिन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें कुल 93 हजार 696 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एचपीएससी ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और फुलप्रूफ इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता को रोका जा सके। अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए निर्धारित है। यह सत्र अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, और विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करेगा। दूसरा सत्र दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सीसैट (सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट) के लिए होगा। सीसैट में अभ्यर्थियों की भाषा कौशल, संख्यात्मक क्षमता, और समस्या-समाधान कौशल का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के लिए राज्य के आठ जिलों में कुल 337 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंबाला में 31, फरीदाबाद में 80, गुरुग्राम में 56, करनाल में 48, कुरुक्षेत्र में 37, पानीपत में 19, यमुनानगर में 23 और पंचकूला में 43 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए, सभी परीक्षा केंद्रों पर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेंगे, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ या अशांति को रोका जा सके। परीक्षा की निगरानी के लिए, स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। प्रश्न पत्रों का वितरण और परीक्षा के बाद की सामग्री को सुरक्षित रूप से हरियाणा लोक सेवा आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय भेजने की जिम्मेदारी आइएएस और एचसीएस काडर के नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। ये अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही किए जाएं। एचपीएससी ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को पकड़ा जा सके। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की सभी दुकानें बंद रहेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या पेपर लीक की संभावना को रोका जा सके। एचपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा के नियमों और निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा में भाग लें। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों का चयन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





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