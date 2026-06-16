हरियाणा के नगर निगमों में खाली पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद

हरियाणा के अधिकांश नगर निगमों में मेयरों के कार्यभार संभालने के बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली पड़े हैं।

हरियाणा के अधिकांश नगर निगम ों में मेयर ों के कार्यभार संभालने के बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली पड़े हैं। हरियाणा की अधिकतर निगमों में खाली हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद, मेयर ों के शपथ लेने के बाद भी डिप्टी मेयर पद रिक्त,प्रदेश के नगर निगम ों में अजीब तस्वीर दिखाई दे रही है शहरों को मेयर मिल चुके हैं सदन बन चुके हैं पार्षद शपथ ले चुके हैं लेकिन सत्ता की दो अहम कुर्सियां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की अब भी खाली हैं मार्च 2025 में हुए नगर निगम चुनावों के बाद गुरुग्राम फरीदाबाद हिसार रोहतक करनाल पानीपत और यमुनानगर में मेयर ों ने कामकाज संभाल लिया मई 2026 में अंबाला सोनीपत और पंचकूला में भी नए सदन अस्तित्व में आ गए लेकिन प्रदेश के अधिकांश नगर निगम ों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है मार्च 2025 में मानेसर नगर निगम का भी चुनाव हुआ था केवल यहीं पर सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका है नगर निगम कानून आज भी उस दौर की कहानी कहता है जब मेयर का चुनाव पार्षद किया करते थे अब मेयर सीधे जनता चुनती है लेकिन कानून की कई धाराओं में आज भी पार्षद ों द्वारा मेयर चुनने का जिक्र दर्ज है नगर निगम की राजनीति में सीनियर डिप्टी मेयर का पद केवल सम्मान का विषय नहीं होता है इसे अक्सर भविष्य की राजनीति का लांचिंग पैड माना जाता है पंचकूला का नाम शायद इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि वहां 2021 से 2026 तक का पूरा कार्यकाल निकल गया है अंबाला में 2013 में निगम बनने के बाद मेयर के साथ-साथ निर्धारित समय के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया था दूसरे कार्यकाल में मामला इतना लंबा खिंचा कि चुनाव कराने के लिए तत्कालीन छह पार्षद ों जिनमें जसबीर सिंह फकीर चंद राजेश मेहता अमनदीप कौर राजेश सिंगला इत्यादि को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी दिसंबर 2020 में चुनाव हुए जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण हुआ लेकिन सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव आठ दिसंबर 2022 में जाकर हुए लगभग दो साल तक दोनों कुर्सियां खाली रहीं इस साल अंबाला में 13 मई को चुनाव परिणाम आए 28 मई को शपथ ग्रहण होने के बावजूद अगली प्रक्रिया का इंतजार जारी ह.

हरियाणा के अधिकांश नगर निगमों में मेयरों के कार्यभार संभालने के बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद खाली पड़े हैं।हरियाणा की अधिकतर निगमों में खाली हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद,मेयरों के शपथ लेने के बाद भी डिप्टी मेयर पद रिक्त,प्रदेश के नगर निगमों में अजीब तस्वीर दिखाई दे रही है शहरों को मेयर मिल चुके हैं सदन बन चुके हैं पार्षद शपथ ले चुके हैं लेकिन सत्ता की दो अहम कुर्सियां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की अब भी खाली हैं मार्च 2025 में हुए नगर निगम चुनावों के बाद गुरुग्राम फरीदाबाद हिसार रोहतक करनाल पानीपत और यमुनानगर में मेयरों ने कामकाज संभाल लिया मई 2026 में अंबाला सोनीपत और पंचकूला में भी नए सदन अस्तित्व में आ गए लेकिन प्रदेश के अधिकांश नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है मार्च 2025 में मानेसर नगर निगम का भी चुनाव हुआ था केवल यहीं पर सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका है नगर निगम कानून आज भी उस दौर की कहानी कहता है जब मेयर का चुनाव पार्षद किया करते थे अब मेयर सीधे जनता चुनती है लेकिन कानून की कई धाराओं में आज भी पार्षदों द्वारा मेयर चुनने का जिक्र दर्ज है नगर निगम की राजनीति में सीनियर डिप्टी मेयर का पद केवल सम्मान का विषय नहीं होता है इसे अक्सर भविष्य की राजनीति का लांचिंग पैड माना जाता है पंचकूला का नाम शायद इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि वहां 2021 से 2026 तक का पूरा कार्यकाल निकल गया है अंबाला में 2013 में निगम बनने के बाद मेयर के साथ-साथ निर्धारित समय के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया था दूसरे कार्यकाल में मामला इतना लंबा खिंचा कि चुनाव कराने के लिए तत्कालीन छह पार्षदों जिनमें जसबीर सिंह फकीर चंद राजेश मेहता अमनदीप कौर राजेश सिंगला इत्यादि को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी दिसंबर 2020 में चुनाव हुए जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण हुआ लेकिन सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव आठ दिसंबर 2022 में जाकर हुए लगभग दो साल तक दोनों कुर्सियां खाली रहीं इस साल अंबाला में 13 मई को चुनाव परिणाम आए 28 मई को शपथ ग्रहण होने के बावजूद अगली प्रक्रिया का इंतजार जारी ह





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