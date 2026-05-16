हरियाणा सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर लगाया ब्याज माफ, अब तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर 100% ब्याज माफी

हरियाणा सरकार ने लंबित संपत्ति करों पर ब्याज माफी प्रदान करने और अधिक नागरिकों से राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से घोषणा की है। शुक्रवार, 2 अगस्त 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार, वह संपत्ति करधारकों को बड़ी राहत देगी जो 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर ब्याज माफी से वंचित हैं।

हरियाणा सरकार ने 30 जून तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज माफ करने की घोषणा की है। लंबित संपत्ति करों पर 100% ब्याज माफी के साथ साल 2010-11 से 2024-25 तक के बकाये पर लागू होगी। यह घोषणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत की गई है। मकानों, दुकानों, निर्माण स्थलों, गोदामों, समर्पित जमीनों, फ्लैट और इमारतों पर जमा कराए गए संपत्ति कर पर यह राहत दी जा रही है। इस फैसले से मंदिर कर्कड़ समेत अन्य शहरों के करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। अगर 30 जून 2026 तक लंबित संपत्ति कर जमा नहीं कराए जाते हैं, तो यह ब्याज माफी लाभ नहीं मिलेगी। इस योजना के लागू होने से के मालिक कई बार भुगतान नहीं कर पाए थे। नई योजना लागू होने से बड़ी संख्या में लोग अब अपने बकाये का निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा Semana रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे व्यापारिक गतिविधियों का भी फल मिलेगा। अगले कुछ समय में बकाया संपत्ति कर जमा कराने के लिए शहर के पास 60 लाख लीप डोंट हो सकते हैं.

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