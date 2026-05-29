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हरियाणा में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

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हरियाणा में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
हरियाणाआंधी-बारिशजनजीवन अस्त-व्यस्त
📆29-05-2026 02:09:00
📰Dainik Jagran
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हरियाणा में अचानक मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। प्रदेश के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी, तेज वर्षा और ओलावृष्टि से तबाही मच गई।

हरियाणा में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त ; नूंह में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत । भीषण गर्मी व नौतपा के थपेड़ों के बीच वीरवार शाम हरियाणा में अचानक मौसम ने करवट ली। प्रदेश के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी, तेज वर्षा और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां एक तरफ तपिश से मामूली राहत दी, वहीं नूंह व गुरुग्राम सहित कई जगह तबाही मचाई। सिरसा, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी के सिवानी और चरखी दादरी में तेज हवाओं संग ओले गिरे। फतेहाबाद के जांडवाला बागड़ में आंधी में मोबाइल टावर टूट गया। आंधी से कई जगह तबाही फतेहाबाद के ढाबी कलां व खाबड़ा क्षेत्र में 30 घरों की टीन की छतें उड़ गईं। पूरे क्षेत्र में 20 पेड़ व 10 खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं हिसार, भिवानी, हांसी, झज्जर, जींद, यमुनानगर व रोहतक सहित कई जिलों में बूंदाबांदी व तेज वर्षा हुई। पानीपत में भी तेज आंधी चली। कई जिलों में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सिरसा में दिनभर 46 डिग्री पारे से उमस रही, शाम को वर्षा-ओलावृष्टि हुई। प्रदेश में वर्षा और आंधी का अलर्ट रेड अलर्ट: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर आरेंज अलर्ट: कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, पानीपत, कैथल, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़ यलो अलर्ट: सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादर.

हरियाणा में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त; नूंह में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत। भीषण गर्मी व नौतपा के थपेड़ों के बीच वीरवार शाम हरियाणा में अचानक मौसम ने करवट ली। प्रदेश के कई हिस्सों में धूलभरी आंधी, तेज वर्षा और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां एक तरफ तपिश से मामूली राहत दी, वहीं नूंह व गुरुग्राम सहित कई जगह तबाही मचाई। सिरसा, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी के सिवानी और चरखी दादरी में तेज हवाओं संग ओले गिरे। फतेहाबाद के जांडवाला बागड़ में आंधी में मोबाइल टावर टूट गया। आंधी से कई जगह तबाही फतेहाबाद के ढाबी कलां व खाबड़ा क्षेत्र में 30 घरों की टीन की छतें उड़ गईं। पूरे क्षेत्र में 20 पेड़ व 10 खंभे गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं हिसार, भिवानी, हांसी, झज्जर, जींद, यमुनानगर व रोहतक सहित कई जिलों में बूंदाबांदी व तेज वर्षा हुई। पानीपत में भी तेज आंधी चली। कई जिलों में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सिरसा में दिनभर 46 डिग्री पारे से उमस रही, शाम को वर्षा-ओलावृष्टि हुई। प्रदेश में वर्षा और आंधी का अलर्ट रेड अलर्ट: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर आरेंज अलर्ट: कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, पानीपत, कैथल, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़ यलो अलर्ट: सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादर

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हरियाणा आंधी-बारिश जनजीवन अस्त-व्यस्त नूंह दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत

 

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