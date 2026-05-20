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हरियाणा विपक्षी दल को समय रहते बीएलए नियुक्त नहीं करने पर आरोपित करना

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हरियाणा विपक्षी दल को समय रहते बीएलए नियुक्त नहीं करने पर आरोपित करना
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📆20-05-2026 13:45:00
📰Dainik Jagran
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हरियाणा में मतदाता सूचियों पर बात उठाने वाला विपक्षी दल अभी तक पर्याप्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति नहीं कर पाने पर आरोपित किया गया है।

हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विपक्षी दल द्वारा पर्याप्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के नाम का इशारा किया है। सरकार पहले से ही 20,629 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त कर चुकी है, जबकि राजनीतिक दलों ने अभी तक सिर्फ 12,917 बीएलए नियुक्त किए हैं। विशेष जमनगर पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए हरियाणा में 15 जून से 14 जुलाई तक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। विपक्षी दल व कांग्रेस यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अधिकतर स्थानों पर बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आह्वान किया है कि वे अपनी पार्टियों के लिए बूथ लेवल एजेंट 1 व 2 की नियुक्ति 1 सप्ताह के अंदर करके सूचित करें। मतदाता सूचियों को मैप करने का कार्य अब भी शेष है.

हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विपक्षी दल द्वारा पर्याप्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के नाम का इशारा किया है। सरकार पहले से ही 20,629 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त कर चुकी है, जबकि राजनीतिक दलों ने अभी तक सिर्फ 12,917 बीएलए नियुक्त किए हैं। विशेष जमनगर पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए हरियाणा में 15 जून से 14 जुलाई तक मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। विपक्षी दल व कांग्रेस यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने अधिकतर स्थानों पर बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आह्वान किया है कि वे अपनी पार्टियों के लिए बूथ लेवल एजेंट 1 व 2 की नियुक्ति 1 सप्ताह के अंदर करके सूचित करें। मतदाता सूचियों को मैप करने का कार्य अब भी शेष है

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