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हरियाणवी डांसर ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को थप्पड़ मारा, पुलिस में शिकायत दर्ज

राजनीति/क्राइम News

हरियाणवी डांसर ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को थप्पड़ मारा, पुलिस में शिकायत दर्ज
हरियाणवी डांसरथप्पड़ मारनापुलिस शिकायत
📆06-06-2026 02:44:00
📰Dainik Jagran
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हाथरस में जन्मदिन पार्टी के दौरान हरियाणवी डांसर को छेड़ने का प्रयास करने वाले युवक को गुस्से में थप्पड़ मारा। डांसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के केस पर सख्त कार्रवाई की गारंटी दी गई।

हाथरस के एक जन्मदिन पार्टी में हरियाणवी डांसर ने अभद्रता करने वाले युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पार्टी के दौरान डांसर अपनी प्रदर्शन कर रही थी, तभा कुछ युवकों ने उसे छेड़ने का प्रयास किया। इसमें से एक युवक ने सामने आकर उसके पास गया और अभद्र भाषा बोलने लगा। डांसर ने इस पर गुस्से में उसे कसकर थप्पड़ मार दिया और तुरंत एवेंट के आयोजकों से चर्चा करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें डांसर ने युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके तीन आरोपितों का पता लगाया। उनमें से एक सुरेश कुमार है जो नगला नाई निवासी हैं, दूसरे देविंद्रपाल सिंह और तीसरे श्रीपाल सिंह। सभी तीनों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के केस में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, समाचार के अंत में मथुरा के भूतेश्वर अखाड़े में जिला पंचायत सदस्य ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने का अलग से संकेत दिया गया है जिससे दहशत फैल गई। पहलवान उस अखाड़े में मौजूद थे.

हाथरस के एक जन्मदिन पार्टी में हरियाणवी डांसर ने अभद्रता करने वाले युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पार्टी के दौरान डांसर अपनी प्रदर्शन कर रही थी, तभा कुछ युवकों ने उसे छेड़ने का प्रयास किया। इसमें से एक युवक ने सामने आकर उसके पास गया और अभद्र भाषा बोलने लगा। डांसर ने इस पर गुस्से में उसे कसकर थप्पड़ मार दिया और तुरंत एवेंट के आयोजकों से चर्चा करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें डांसर ने युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके तीन आरोपितों का पता लगाया। उनमें से एक सुरेश कुमार है जो नगला नाई निवासी हैं, दूसरे देविंद्रपाल सिंह और तीसरे श्रीपाल सिंह। सभी तीनों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के केस में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, समाचार के अंत में मथुरा के भूतेश्वर अखाड़े में जिला पंचायत सदस्य ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने का अलग से संकेत दिया गया है जिससे दहशत फैल गई। पहलवान उस अखाड़े में मौजूद थे

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