हरियाणा में प्रकृति की मार: ड्रेन टूटने से फसलें जलमग्न, घर डूबे, जन जीवन प्रभावित

हरियाणा प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों और ड्रेन के उफान से गंभीर स्थिति बन गई है। ड्रेन और तटबंध टूटने से फसलें जलमग्न हो गईं, घर जानवर डूब गए। जलभराव के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और उनकी ज़िंदगी में भारी परेशानी आ रही है।

हरियाणा के किसान और आम लोग, प्रकृति की मारी से जूझ रहे हैं। हिसार और फतेहाबाद में ड्रेन और सिरसा में कच्चे तटबंध टूटने से फसलें जलमग्न हो गईं। इसके अलावा फतेहाबाद, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, कैथल सहित लगभग 15 जिलों में जलभराव के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। \हिसार के गांव कैमरी के पास सोमवार को घग्गर ड्रेन टूट गई। इससे फसलें जलमग्न हो गईं। हिसार में अभी भी 71 स्कूल परिसर में जलभराव है। रामगढ़ बस्ती, गंगवा में जलभराव के कारण 100 से अधिक परिवार सुरक्षित स्थान पर चले गए। फतेहाबाद के गांव

जांडवाला में शाहपुरिया रोड पर रविवार रात हिसार-घग्गर ड्रेन टूट गई। ड्रेन टूटने के बाद करीब 35-40 फीट की दरार हो गई। पानी के बहाव से 800 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीण और डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ड्रेन को बांधने में जुटे रहे। भूना में जलभराव के कारण करीब 600 घर डूबे हुए हैं। \सिरसा के गांव पनिहारी में रविवार रात कच्चा बांध फिर टूट गया। चार गांवों की करीब 4000 एकड़ फसलें डूब गईं। बाबा भूमणशाह डेरे से पहुंची संगत ने बांध के मरम्मत कार्य में सहयोग किया। वहीं, बहादुरगढ़ में हफ्ते भर से छोटूराम नगर, विवेकानंद नगर, धर्म विहार, परनाला गांव के साथ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट-बी में मुंगेशपुर ड्रेन का पानी भरा हुआ है। अब छोटूराम नगर से प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया है। सिरसा में घग्गर नदी ओटू हेड पर खतरे के निशान को पार कर गई है। ओटू हेड की क्षमता करीब 22000 क्यूसेक है। इस समय जलस्तर 29000 क्यूसेक है। फतेहाबाद में घग्गर नदी खतरे के निशान से अभी नीचे है। \वहीं, फतेहाबाद जिले के जाखल से होकर गुजर रही घग्गर का जलस्तर स्थिर है। रविवार की तरह सोमवार को जलस्तर 15400 क्यूसेक रहा। वहीं, घग्गर ड्रेन में 375 से 500 क्यूसेक क्षमता के मुकाबले करीब 800 क्यूसेक पानी चल रहा है। जींद में 8 और रोहतक में 20 मकानों में आई दरारें जींद में जलभराव से उचाना, नरवाना, जुलाना व जींद में सड़कों पर जलभराव से सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। नरवाना की चोपड़ा पट्टी में बारिश के कारण 8 मकानों में दरारें आ गई। रोहतक के महम, सांपला व कलानौर में गांव की गलियों व तालाबों से पानी उतरने लगा है लेकिन खेतों में पहले की तरह दो से चार फीट तक पानी भरा हुआ है। महम के मुल्तानी चौक वार्ड 11 में बारिश के कारण 20 से ज्यादा मकानों में दरारें आ गईं। अंबाला : फैक्टरियों में अब भी भरा है चार चार फीट तक पानी, काम प्रभावित अंबाला औद्योगिक क्षेत्र की फैक्टरियों में चौथे दिन भी टांगरी का पानी चार-चार फीट तक भरा हुआ है, जिससे काम बंद है। रविवार रात को विकासपुरी सहित अन्य कॉलोनियों के लोगों द्वारा लगाए गए जाम के बाद सोमवार को ओमला नदी में डालने जा रहे पानी के तीन पंप बंद रहे। केवल तीन अन्य पंप की मदद से टांगरी नदी में पानी को गिराया गया। दिनभर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद ओमला नदी में जाने वाले तीनों पाइप को विकासपुरी की मुख्य रोड से नीचे से अंडर ग्राउंड करने के बाद रात के समय चलाया गया





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Disaster Flood Haryana Agriculture Damage

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें