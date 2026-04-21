हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 46 डीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों के तबादले

हरियाणा सरकार ने मंगलवार देर रात 46 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में डीएसपी और एसीपी स्तर के कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जिनमें गुरुग्राम, पानीपत और सिरसा जैसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने मंगलवार देर रात एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य के पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल किया है। इस बड़े बदलाव के तहत हरियाणा पुलिस सेवा के 46 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, राज्य के कई संवेदनशील जिलों में डीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। पानीपत, सिरसा, रोहतक और गुरुग्राम जैसे प्रमुख औद्योगिक और घनी आबादी वाले जिलों में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य

से नए अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महानगरों में एसीपी स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है, ताकि शहरी सुरक्षा और पुलिसिंग में कसावट लाई जा सके। इस प्रशासनिक सर्जरी का दायरा केवल जिला पुलिस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), सीआइडी (CID), हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) और इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) जैसी महत्वपूर्ण विशेष इकाइयों में भी कई अधिकारियों की अदला-बदली की गई है। कई ऐसे अधिकारी जो लंबे समय से फील्ड पोस्टिंग पर थे, उन्हें अब इन विशेष इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव आगामी प्रशासनिक चुनौतियों, कानून-व्यवस्था के प्रबंधन और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की मंशा से किया गया है। अधिकारियों को उनकी दक्षता और अनुभव के आधार पर नई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया गया है ताकि सरकार की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार प्रशासन में लगातार कसावट लाने की दिशा में सक्रिय है। पुलिस महकमे में इस फेरबदल से कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की एक बड़ी सूची जारी की थी, जिसमें पांच आईएएस और 15 एचसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किए गए थे। इनमें आईएएस विजय कुमार सिद्धप्पा भाविकट्टी को राज्यपाल के सचिव के साथ-साथ श्रम आयुक्त का पद दिया गया है। वहीं, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव को हैफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉ. सुभिता ढाका को सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करना सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राज्य में केएमपी हाईवे के पास पांच नए शहर बसाने की योजना और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद के जरिए सरकार का फोकस विकास और सुशासन पर बना हुआ है। पुलिस प्रशासन में हुआ यह ताजा बदलाव इसी निरंतर प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ताकि प्रदेश में शांति और व्यवस्था का वातावरण बना रहे और राज्य की विकास परियोजनाओं को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके





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