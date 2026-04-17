हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए, पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सदन का उन पर गहरा विश्वास दर्शाता है और उनके सबको साथ लेकर चलने के प्रयास की जीत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सदन का उन पर गहरा विश्वास और सबको साथ लेकर चलने के उनके प्रयासों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा, 'मैं हरिवंश जी को बधाई देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास है। सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है उसको एक प्रकार से सदन ने आज मोहर लगा दी है। ये एक सहज कार्यशैली का सम्मान है।

हम सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को प्रभावित होते देखा है।' उन्होंने आगे कहा कि हरिवंश जी के लेखों में धार, वाणी में सौम्यता है और उनका काम सराहनीय है। वे सभी की बातें सुनते हैं और उनका यह नया कार्यकाल समर्पण और संतुलन से आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हरिवंश जी का चुना जाना अनुभव का सम्मान है। यह विशेष अवसर 17 अप्रैल को आया, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल, 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये भी है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं, चन्द्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव रहा और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे, उनके पूरे कार्यकाल में, ये अपने आप में एक बड़ा सुयोग है।' उन्होंने याद दिलाया कि हरिवंश जी का जन्म जय प्रकाश नारायण जी के गांव में हुआ है और सदन ने उनके नेतृत्व की शक्ति का अनुभव किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हरिवंश जी के अनुभव से सदन को लाभ मिलेगा और सदन की गरिमा को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरिवंश जी की सहज कार्यशैली और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ने सदन में उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। हरिवंश नारायण सिंह का दूसरी बार सर्वसम्मति से उपसभापति चुना जाना भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह उनके शांत, संतुलित और सर्वमान्य व्यवहार का प्रमाण है, जिसने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों का विश्वास जीता है। उनके पिछले कार्यकाल में, उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी सदस्यों के विचारों को सम्मान दिया। उनकी निष्पक्षता और अनुभव ने उन्हें इस उच्च पद के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश ने इस अवसर की गरिमा को और बढ़ाया, और उन्होंने हरिवंश जी के संसदीय कौशल और नेतृत्व क्षमता की सराहना की। यह चुनाव दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति की साख और कार्यशैली राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सम्मान पाती है। हरिवंश जी का यह तीसरा कार्यकाल राज्यसभा के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो अपेक्षाओं को पूरा करने और संसदीय गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर होगा। उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी और फलदायी बनाने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हरिवंश नारायण सिंह, एक अनुभवी पत्रकार और लेखक भी हैं, जिनकी लेखनी में तीक्ष्णता और विचारों में स्पष्टता रही है। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि ने निश्चित रूप से उनके संवाद कौशल और सार्वजनिक जीवन में उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। उनकी वाणी में वह सौम्यता है जो गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा को सहज बनाती है। यही गुण उन्हें एक प्रभावी मध्यस्थ और नेता बनाते हैं। राज्यसभा के सदस्य उनके इस गुण का लोहा मानते हैं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करते हैं। उनका यह नया कार्यकाल समर्पण और संतुलन के साथ आगे बढ़ेगा, यह विश्वास प्रधानमंत्री के शब्दों में झलकता है। यह न केवल हरिवंश जी के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि संसदीय प्रणाली में ऐसे व्यक्तियों के महत्व को भी रेखांकित करता है जो सर्वसम्मति और सम्मान अर्जित कर सकते हैं





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