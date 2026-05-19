हरियाणा के खेल मंत्री के खिलाफ वीडियो डालने पर पलवल के युवक पर जानलेवा हमला हुआ

पलवल में कपड़ा व्यापारी सिकंदर डागर पर जानलेवा हमला हुआ, आरोप है कि यह हमला खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के कारण हुआ। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी दी।
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ वीडियो डालने पर पलवल के युवक पर जानलेवा हमला, तोड़ दिए हाथ-पैरपलवल में कपड़ा व्यापारी सिकंदर डागर पर जानलेवा हमला हुआ, आरोप है कि यह हमला खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के कारण हुआ। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी भी दी। कैंप थानाक्षेत्र में कपड़ा व्यापारी पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ वीडियो डालने पर पलवल के युवक पर जानलेवा हमला, तोड़ दिए हाथ-पैरपलवल में कपड़ा व्यापारी सिकंदर डागर पर जानलेवा हमला हुआ, आरोप है कि यह हमला खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के कारण हुआ। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी भी दी। कैंप थानाक्षेत्र में कपड़ा व्यापारी पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ उसे खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालने पर जान से मारने की धमकी भी दी
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