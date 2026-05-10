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हरियाणा एटीएस गठन प्रक्रिया में वित्त विभाग की आपत्तियों से उत्पन्न बाधाएं और भविष्य की योजनाएं

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हरियाणा एटीएस गठन प्रक्रिया में वित्त विभाग की आपत्तियों से उत्पन्न बाधाएं और भविष्य की योजनाएं
हरियाणा एटीएसआतंकवाद निरोधी दस्तावित्त विभाग
📆10-05-2026 02:52:00
📰Dainik Jagran
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हरियाणा में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) बनाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने बजट और संसाधनों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे गठन में देरी हो सकती है।

हरियाणा राज्य में आतंकवाद के खतरों से निपटने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक समर्पित आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस के गठन की प्रक्रिया वर्तमान में एक प्रशासनिक गतिरोध से गुजर रही है। राज्य के गृह विभाग ने इस महत्वपूर्ण इकाई के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर कई गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इस गतिरोध के कारण एटीएस के गठन की समयसीमा आगे बढ़ सकती है और इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। वित्त विभाग ने मुख्य रूप से बजट और वित्तीय बोझ को लेकर चिंता व्यक्त की है और पड़ोसी राज्यों में चल रहे एटीएस के बजट, उनके संचालन खर्च और उपलब्ध संसाधनों के संबंध में एक विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान इस इकाई के गठन की घोषणा करते हुए 35 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय प्रावधान किया था। साथ ही, मानव संसाधन विभाग की ओर से एटीएस में 575 कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन वित्तीय मंजूरी अभी लंबित है। इस गठन की आवश्यकता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल स्ट्रक्चर भेजा है ताकि देशभर में आतंकवाद के खिलाफ एक समान और प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सके। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को आयोजित एंटी टेरर कांफ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से सभी राज्यों में एटीएस के गठन की अनिवार्यता पर जोर दिया था। हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले दो वर्षों में आतंकवाद से जुड़े लगभग 27 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में एक विशेष एटीएस यूनिट और आधुनिक संसाधनों की भारी कमी होने के कारण, इन 27 मामलों में से तीन अत्यंत संवेदनशील मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को ट्रांसफर करना पड़ा। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य पुलिस के पास जटिल आतंकवाद विरोधी जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसे दूर करने के लिए एटीएस का गठन अनिवार्य हो गया है। वित्त विभाग की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए डीजीपी हरियाणा ने एक विस्तृत जवाब भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के एटीएस मॉडल का उदाहरण दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश एटीएस में 654 पद स्वीकृत हैं और वहां की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम में 721 पद हैं। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में यह प्रस्ताव रखा गया है कि कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के मनोबल और जोखिम को देखते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर हरियाणा एटीएस स्टाफ को उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन भत्ता यानी रिस्क अलाउंस देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भत्ता उन कठिन परिस्थितियों के लिए है जिनमें एटीएस के जवान काम करते हैं। प्रस्तावित एटीएस का संगठनात्मक ढांचा काफी व्यापक और आधुनिक होगा। इस पूरी यूनिट का नेतृत्व आइजीपी स्तर का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेगा। उनके मार्गदर्शन में चार आईपीएस रैंक के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि नौ डिप्टी एसपी इस ढांचे का हिस्सा होंगे। कानूनी और तकनीकी सहायता के लिए एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, दो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बेलेस्टिक और दो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, सरकार की ओर से एटीएस को आवश्यक कार्यालय, आवासीय परिसर, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हाईटेक एटीएस ट्रेनिंग एरिया के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। इस प्रशिक्षण केंद्र में इनडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज, स्ट्रेटजिक ड्राइविंग प्रैक्टिस, बाधाओं से युक्त आउटडोर ट्रेनिंग और रूम इंटरफेरेंस ट्रेनिंग जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब सभी विस्तृत जवाब वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं और अंतिम निर्णय विभाग की समीक्षा के बाद लिया जाएगा.

हरियाणा राज्य में आतंकवाद के खतरों से निपटने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक समर्पित आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस के गठन की प्रक्रिया वर्तमान में एक प्रशासनिक गतिरोध से गुजर रही है। राज्य के गृह विभाग ने इस महत्वपूर्ण इकाई के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर कई गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इस गतिरोध के कारण एटीएस के गठन की समयसीमा आगे बढ़ सकती है और इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। वित्त विभाग ने मुख्य रूप से बजट और वित्तीय बोझ को लेकर चिंता व्यक्त की है और पड़ोसी राज्यों में चल रहे एटीएस के बजट, उनके संचालन खर्च और उपलब्ध संसाधनों के संबंध में एक विस्तृत तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान इस इकाई के गठन की घोषणा करते हुए 35 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय प्रावधान किया था। साथ ही, मानव संसाधन विभाग की ओर से एटीएस में 575 कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन वित्तीय मंजूरी अभी लंबित है। इस गठन की आवश्यकता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल स्ट्रक्चर भेजा है ताकि देशभर में आतंकवाद के खिलाफ एक समान और प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सके। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को आयोजित एंटी टेरर कांफ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से सभी राज्यों में एटीएस के गठन की अनिवार्यता पर जोर दिया था। हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले दो वर्षों में आतंकवाद से जुड़े लगभग 27 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में एक विशेष एटीएस यूनिट और आधुनिक संसाधनों की भारी कमी होने के कारण, इन 27 मामलों में से तीन अत्यंत संवेदनशील मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को ट्रांसफर करना पड़ा। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य पुलिस के पास जटिल आतंकवाद विरोधी जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिसे दूर करने के लिए एटीएस का गठन अनिवार्य हो गया है। वित्त विभाग की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए डीजीपी हरियाणा ने एक विस्तृत जवाब भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के एटीएस मॉडल का उदाहरण दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश एटीएस में 654 पद स्वीकृत हैं और वहां की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम में 721 पद हैं। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में यह प्रस्ताव रखा गया है कि कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों के मनोबल और जोखिम को देखते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर हरियाणा एटीएस स्टाफ को उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन भत्ता यानी रिस्क अलाउंस देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह भत्ता उन कठिन परिस्थितियों के लिए है जिनमें एटीएस के जवान काम करते हैं। प्रस्तावित एटीएस का संगठनात्मक ढांचा काफी व्यापक और आधुनिक होगा। इस पूरी यूनिट का नेतृत्व आइजीपी स्तर का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेगा। उनके मार्गदर्शन में चार आईपीएस रैंक के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि नौ डिप्टी एसपी इस ढांचे का हिस्सा होंगे। कानूनी और तकनीकी सहायता के लिए एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, दो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बेलेस्टिक और दो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, सरकार की ओर से एटीएस को आवश्यक कार्यालय, आवासीय परिसर, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक हाईटेक एटीएस ट्रेनिंग एरिया के लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। इस प्रशिक्षण केंद्र में इनडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज, स्ट्रेटजिक ड्राइविंग प्रैक्टिस, बाधाओं से युक्त आउटडोर ट्रेनिंग और रूम इंटरफेरेंस ट्रेनिंग जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब सभी विस्तृत जवाब वित्त विभाग को भेजे जा चुके हैं और अंतिम निर्णय विभाग की समीक्षा के बाद लिया जाएगा

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हरियाणा एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ता वित्त विभाग सुरक्षा ढांचा गृह मंत्रालय

 

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