हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव: कांग्रेस के लिए डरावना प्रदर्शन, न तो जीत, न ही हार (भूपेंद्र हुड्डा पर हुई भारी)

राज्य ब्यूरो के अनुसार, हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। राव नरेंद्र सिंह के हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव था, मगर इसके परिणामों में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं सका है। यह डरावना प्रदर्शन, न तो जीत में बदला है, न ही हार में, वहीं भील वही, जहां भाजपा को सफलता मिली, वहीं कांग्रेस कड़ी लड़ाई नहीं जीत सकी। राजभवन की मानें तो कांग्रेस के प्रदर्शन में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जारी गहमागहमी भी अहम भूमिका निभा रही है। शहरी निकाय चुनाव में पिछले चुनावों की तरह कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी हावी रही, जिसका भाजपा के रणनीतिकारों ने पूरा फायदा उठाया। बाकी का हिस्सा...
चंडीगढ़ राज्य ब्यूरो। हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। राव नरेंद्र सिंह के हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद यह चुनाव था, मगर इस चुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं सका है। शहरी निकाय चुनाव में पिछले चुनावों की तरह कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी हावी रही, जिसका भाजपा के रणनीतिकारों ने पूरा फायदा उठाया। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाली सांपला नगर परिषद की सीट भी जीतने में कामयाबी हासिल की है। यहां हालांकि, कांग्रेस ने अपना कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, मगर निर्दलीय अंकित शमशेर सिंह को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। पंचकूला से मिली हार और सोनीपत में नहीं चला कांग्रेस का जोर, यहां तक की निराशाजनक प्रदर्शन रेवाड़ी व धारूहेड़ा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के इलाके में भी। शहरी निकाय चुनाव में इनेलो ने भी दो से तीन सीटों पर दांव खेला था, हालांकि इनेलो चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन उकलाना की निर्दलीय अध्यक्ष रीमा सोनी पर इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपनी पार्टी की समर्थक होने का दावा कर रहे हैं। इनेलो पांच हजार से अधिक और तीसरे स्थान पर रही है। इस बार भी कांग्रेस के तहत चुनाव का एहसास हुआ है। इससे पहले की उम्मीद थी कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को सुधार ले, लेकिन शहरी निकाय चुनाव में BJP के मजबूत प्रत्याशियों की वजह से उल्टयी परिस्थिति बन गई है.
चंडीगढ़ राज्य ब्यूरो। हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। राव नरेंद्र सिंह के हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद यह चुनाव था, मगर इस चुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं सका है। शहरी निकाय चुनाव में पिछले चुनावों की तरह कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी हावी रही, जिसका भाजपा के रणनीतिकारों ने पूरा फायदा उठाया। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाली सांपला नगर परिषद की सीट भी जीतने में कामयाबी हासिल की है। यहां हालांकि, कांग्रेस ने अपना कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, मगर निर्दलीय अंकित शमशेर सिंह को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। पंचकूला से मिली हार और सोनीपत में नहीं चला कांग्रेस का जोर, यहां तक की निराशाजनक प्रदर्शन रेवाड़ी व धारूहेड़ा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के इलाके में भी। शहरी निकाय चुनाव में इनेलो ने भी दो से तीन सीटों पर दांव खेला था, हालांकि इनेलो चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन उकलाना की निर्दलीय अध्यक्ष रीमा सोनी पर इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपनी पार्टी की समर्थक होने का दावा कर रहे हैं। इनेलो पांच हजार से अधिक और तीसरे स्थान पर रही है। इस बार भी कांग्रेस के तहत चुनाव का एहसास हुआ है। इससे पहले की उम्मीद थी कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को सुधार ले, लेकिन शहरी निकाय चुनाव में BJP के मजबूत प्रत्याशियों की वजह से उल्टयी परिस्थिति बन गई है
हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के प्रचार एकदिवसीय वक्त से भी चुनावी प्रचार करा रही है भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव का फायदा उठाया पिछले साल के रिजल्ट में उम्मीद थी भाजपा को मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं कांग्रेस के लिए पहला चुनाव कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में कांग्रेस की कमजोर प्रगतिशीलता कांग्रेस प्रचार कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन संघ लोक पार्टी के दम्भौर कांग्रेस प्रगतिशीलता कांग्रेस को कमजोर प्रतीत होने की वजह