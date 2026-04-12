हरियाणा सरकार ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत प्लॉटों का आवंटन करेगी

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 13 अप्रैल को ड्रॉ के माध्यम से 11 जिलों की 55 पंचायतों में आवासीय प्लॉटों का आवंटन करेगी। इस योजना में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों को विशेष लाभ मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ग्रामीण इलाकों में रिहायशी सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.

0 के अंतर्गत, 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे ड्रॉ के माध्यम से आवासीय प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। यह योजना का तीसरा चरण है, जिसमें राज्य के 11 जिलों की 55 ग्राम और महाग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। योजना के तहत कुल 55 पंचायतों में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिनमें 52 सामान्य ग्राम पंचायतें और तीन महाग्राम पंचायतें शामिल हैं। महाग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को 50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य ग्राम पंचायतों में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना में सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए घुमंतू जाति, विधवा महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।\सीएम ने कहा कि सभी को घर मिलेगा और प्लॉटों का आवंटन संबंधित उपायुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) द्वारा निर्धारित स्थानों पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इस चरण में अंबाला, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात (नूंह), पलवल, रेवाड़ी, सिरसा और सोनीपत जिलों की पंचायतें शामिल हैं। सबसे अधिक 12 पंचायतें करनाल जिले में हैं, जबकि सोनीपत में 11 पंचायतों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस उद्देश्य के तहत, यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से हरियाणा में “सबके घर का सपना” साकार करने की दिशा में ठोस प्रगति होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास का लाभ मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है और सभी के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी।\यह योजना हरियाणा सरकार की ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना घर के न रहे। इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि सभी को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनमें आवास भी शामिल है। प्लॉटों का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिले। सरकार ने इस योजना में सामाजिक न्याय और समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि सभी कमजोर वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि प्लॉटों के निर्माण के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगी, सामाजिक समानता को बढ़ावा देगी और हर किसी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे।\इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिससे वे एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकेंगे। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि इससे निर्माण सामग्री और श्रम की मांग बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में मदद करेगी, जिससे वे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रख सकेंगे। सरकार इस योजना को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विकास परियोजनाओं की घोषणा करने की उम्मीद है





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