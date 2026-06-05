Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

हरीपर्वत चौराहा: जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर की मांग तेज

परिवहन और शहरी विकास News

हरीपर्वत चौराहा: जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर की मांग तेज
हरीपर्वत चौराहाजामफ्लाईओवर
📆05-06-2026 05:53:00
📰Dainik Jagran
54 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 53%

आगरा के हरीपर्वत चौराहे पर भीषण जाम से प्रतिदिन लाखों रुपये के ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण बढ़ रहा है। स्थानीय निवासी और विशेषज्ञ फ्लाईओवर निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसे प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है।

आगरा के हरीपर्वत चौराहे पर भीषण जाम की समस्या से नागरिकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह चौराहा एमजी रोड पर स्थित है और दिनभर में लगभग एक लाख वाहन इससे गुजरते हैं। खासकर स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों के समय जाम की स्थिति और भी विकट हो जाती है, जहां 15 से 25 मिनट तक वाहन फंसे रहते हैं। इस जाम के कारण प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपये के ईंधन की बर्बादी होती है, साथ ही वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। स्थानीय निवासी और विशेषज्ञ लंबे समय से चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार यही एकमात्र स्थायी समाधान है। वर्तमान में यूपीएमआरसी द्वारा एलीवेटेड मेट्रो ट्रैक का निर्माण चौराहे के पास किया जा रहा है, जो डिवाइडर को ऊंचा करेगा और अवैध कट बंद करेगा, जिससे पैदल यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेवानिवृत्त इंजीनियर बीके चौहान के अनुसार, हरीपर्वत चौराहा ट्रैफिक का हॉट स्पॉट बन चुका है और बिना फ्लाईओवर के समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि सीएम ग्रिड योजना के तहत 31 करोड़ रुपये से हरीपर्वत चौराहा से दिल्ली गेट रोड का निर्माण किया जा रहा है, यदि यह सड़क बनने के बाद फ्लाईओवर का निर्माण किया गया तो नई सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने में लाखों रुपये खर्च होंगे। इसलिए प्रशासन को पहले फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए ताकि संसाधनों की बर्बादी से बचा जा सके। इसके अलावा, एमजी रोड पर हरीपर्वत पुलिया संकरी होने के कारण भी रोजाना जाम लगता है। मेट्रो कार्य समाप्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाना है, जिसमें छह से आठ महीने लगने की संभावना है। चौड़ीकरण के बाद वाहनों की गति बढ़ेगी, लेकिन इसका सीधा असर हरीपर्वत चौराहे पर अधिक वाहनों के दबाव के रूप में पड़ेगा। पर्यावरणविद् डॉ.

देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि चौराहे पर अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में डेढ़ दर्जन स्कूल और कॉलेज होने के कारण स्कूल छूटने के समय सबसे अधिक जाम लगता है। वे जल्द ही मंडलायुक्त और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्र ने कहा कि जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस-प्रशासन जो भी मदद मांगेगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम मनीष बंसल ने आश्वासन दिया कि हरीपर्वत चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सेतु निगम की टीम से अध्ययन कराया जाएगा और जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। यह दीर्घकालीन प्रस्ताव होगा। इस बीच, नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा, ताकि ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और समय की हानि से राहत मिल सके। इस चौराहे का जाम न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को भी प्रभावित करता है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को मिलकर तत्काल कदम उठाने चाहिए। फ्लाईओवर बनने से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। वाहन चालकों का कहना है कि इस चौराहे पर फ्लाईओवर नहीं बना तो आने वाले वर्षों में यहां हालात और खराब हो सकते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

हरीपर्वत चौराहा जाम फ्लाईओवर ईंधन बर्बादी आगरा ट्रैफिक

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 08:53:42