हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह की सजा के बारे में फैसला टल, कोर्ट ने प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी

दिल्ली में हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में दोषी BJP विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला टल गया है। विशेष न्यायाधीश ने जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी है, जिसका आधार सजा तय करने के लिए आवश्यक समझौते की जाएगी।

हर्ष फायरिंग मामले में दोषी भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला टला। कोर्ट ने सजा निर्धारित करने से पूर्व जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला अभी टल गया है। विशेष न्याय ाधीश विशाल गोगने सजा की अवधि तय करने से पहले जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की गई। अदालत ने कहा कि दोषी की सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का आकलन किए बिना सजा पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा, इसलिए प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में दोषी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध का विवरण, पीड़ित पक्ष का दृष्टिकोण और सजा से संबंधित अनुशंसाएं शामिल होंगी। अदालत ने छह जून को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४ (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा ३० के तहत दोषी करार दिया था। उनकी पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। मामला ३१ दिसंबर २०१۸ की रात का है, जब दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में नव वर्ष समारोह आयोजित किया गया था। आरोप है कि समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के अनुसार, घटना के समय कई लोग हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद अर्चना गुप्ता जमीन पर गिर गईं, उनके चेहरे से खून बह रहा था। उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस ने २८ सितंबर २०१९ को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने ३० अक्टूबर २०२३ को चार्जशीट पर संज्ञान लिया और २३ नवंबर २०२३ को आरोप तय किए थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजू सिंह को गैर-इरादित हत्या की श्रेणी में दोषी पाया.

हर्ष फायरिंग मामले में दोषी भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला टला। कोर्ट ने सजा निर्धारित करने से पूर्व जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला अभी टल गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने सजा की अवधि तय करने से पहले जेल प्रशासन से प्रोबेशन रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की गई। अदालत ने कहा कि दोषी की सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का आकलन किए बिना सजा पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा, इसलिए प्रोबेशन रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में दोषी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध का विवरण, पीड़ित पक्ष का दृष्टिकोण और सजा से संबंधित अनुशंसाएं शामिल होंगी। अदालत ने छह जून को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४ (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा ३० के तहत दोषी करार दिया था। उनकी पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। मामला ३१ दिसंबर २०१۸ की रात का है, जब दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में नव वर्ष समारोह आयोजित किया गया था। आरोप है कि समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के अनुसार, घटना के समय कई लोग हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर बाद अर्चना गुप्ता जमीन पर गिर गईं, उनके चेहरे से खून बह रहा था। उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस ने २८ सितंबर २०१९ को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने ३० अक्टूबर २०२३ को चार्जशीट पर संज्ञान लिया और २३ नवंबर २०२३ को आरोप तय किए थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राजू सिंह को गैर-इरादित हत्या की श्रेणी में दोषी पाया





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हर्ष फायरिंग राजू सिंह भाजपा विधायक अदालत प्रोबेशन रिपोर्ट हत्या के मामले

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