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हर साल वरदा चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, विशेष सफलता मिलेगी | दैनिक जागरण

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हर साल वरदा चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, विशेष सफलता मिलेगी | दैनिक जागरण
गणेशपूजायोग्यता
📆20-05-2026 01:35:00
📰Dainik Jagran
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अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरदा चतुर्थी भी कहलाता है, जो एक उत्तम दिन है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वरदा चतुर्थी को एक अलग अहंकार के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने से संबंधित विधि, मंत्र और आरती से अपनी पूजा में बाधा न आने के उपाय दिए गए हैं।वर्षा चतुर्थी पर आधार कार्ड बनाने का काम करने से गणेश जी नाराज होते हैं, इसलिए वर्षा चतुर्थी पर आधार कार्ड बनाने का काम ना करने के लिए श्राद्ध करें।

अधिक मास (मलमास) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 'वरदा चतुर्थी ' कहा जाता है, जो गणेश जी की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन है। अधिकमास में मनाई जाती है वरदा चतुर्थी धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी बुधवार 20 मई को वरदा चतुर्थी मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन पर पूरे विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा -अर्चना करने से साधक को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। चलिए पढ़ते हैं वरदा चतुर्थी की पूजा विधि मंत्र और आरती , ताकि आपकी पूजा में किसी भी तरह की बाधा न आए। अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें और इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या हरा कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और चीनी के मिश्रण (पंचामृत) से स्नान कराएं, फिर साफ जल से स्नान कराएं। पूजा में गणेश जी की सबसे प्रिय दूर्वा (दूब घास) जरूर चढ़ाएं। गणपति जी के मंत्रों का जप करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती गाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक या अपयश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस तिथि पर चंद्रमा देखने से बचें। - सुबह 10 बजकर 56 मिनट से सुबह 11 बजकर 6 मिनट तक व्रजित चंद्र दृश्य का समय है। जय गणेश जय गणेश , जय गणेश देवा, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश , जय गणेश देवा। लड्डूअन का भोग लगे, संत करें सेवा। बान्झन को पुत्र देत, निर्धन को माया। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। वरदा चतुर्थी के दिन 5 कामों से नाराज होंगे गणपति बप्पा। ये काम हैं: आधार कार्ड बनाने का काम, गणित संबंधी सिटीविन्क्ल देने के काम, उच्चायुक्त बनने से पहले प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले लोगों को, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले के लिए नए आवेदन करने वाले लोगों को, लाॅटरी से संबंधित आवेदन करने वाले लोगों को। ब्रह्मणों को बनाना, लोहा भी बनाना और हेयर स्टाइल्स और कोहनी संबंधी सामान खरीदने के काम भी वरदा चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा नाराज होते हैं। आप सभी आराम से वरदा चतुर्थी को मनायें और गणपति जी को आदर अर्पित करें।.

अधिक मास (मलमास) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 'वरदा चतुर्थी' कहा जाता है, जो गणेश जी की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन है। अधिकमास में मनाई जाती है वरदा चतुर्थीधर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी बुधवार 20 मई को वरदा चतुर्थी मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन पर पूरे विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से साधक को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। चलिए पढ़ते हैं वरदा चतुर्थी की पूजा विधि मंत्र और आरती, ताकि आपकी पूजा में किसी भी तरह की बाधा न आए। अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें और इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या हरा कपड़ा बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और चीनी के मिश्रण (पंचामृत) से स्नान कराएं, फिर साफ जल से स्नान कराएं। पूजा में गणेश जी की सबसे प्रिय दूर्वा (दूब घास) जरूर चढ़ाएं। गणपति जी के मंत्रों का जप करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती गाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक या अपयश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस तिथि पर चंद्रमा देखने से बचें। - सुबह 10 बजकर 56 मिनट से सुबह 11 बजकर 6 मिनट तक व्रजित चंद्र दृश्य का समय है। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। लड्डूअन का भोग लगे, संत करें सेवा। बान्झन को पुत्र देत, निर्धन को माया। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। वरदा चतुर्थी के दिन 5 कामों से नाराज होंगे गणपति बप्पा। ये काम हैं: आधार कार्ड बनाने का काम, गणित संबंधी सिटीविन्क्ल देने के काम, उच्चायुक्त बनने से पहले प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले लोगों को, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले के लिए नए आवेदन करने वाले लोगों को, लाॅटरी से संबंधित आवेदन करने वाले लोगों को। ब्रह्मणों को बनाना, लोहा भी बनाना और हेयर स्टाइल्स और कोहनी संबंधी सामान खरीदने के काम भी वरदा चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा नाराज होते हैं। आप सभी आराम से वरदा चतुर्थी को मनायें और गणपति जी को आदर अर्पित करें।

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