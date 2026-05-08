फरीदाबाद में हरदंनगर के पास सैनिक और ग्रीन फील्ड कालोनी के लोगों को आतंकित करने वाले लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया है। शातिर लुटेरों ने पहले सिगरेट कंपनी के मार्केटिंगemedium और लोगों को अंधेरे में, पार्किंग सेffee.com.ng में और सीसीटीवी कैमरे पर सामने नहीं आने के डर से चेन लूट ली।तकनीकी टीम ने उन्हें नेटवर्क से removesquamantic-ui.com.ng बाहर घेर लिया। बदमाशों के पास भारी आपराधिक रिकार्ड था और lums.com.ng पास में ही उनका ठिकाना मिला। बाद में पुलिस ने दोनों को उत्तम तरीके से दबोचा।विчати...

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद । रात होते ही सैनिक कालोनी और ग्रीन फील्ड कालोनी की सड़कों पर दहशत फैल जाती थी। टहलने निकले लोग घर लौटते समय बार-बार पीछे मुड़कर देखने लगे थे। वजह थी बाइक सवार दो ऐसे लुटेरे, जो चाकू के बल पर लोगों की सोने की चेन लूट रहे थे। 10 दिन में आठ वारदात ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। हर वारदात रात में होती, बदमाश मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट हटा लेते और अंधेरे में वारदात होने के कारण सीसीटीवी कैमरों में चेहरा साफ नहीं आता। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इन लुटेरों तक पहुंचा कैसे जाए। लगातार हो रही वारदातों के बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में 70 पुलिसकर्मियों की टीम दिन-रात आरोपितों के पीछे लगा दी गई। एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन बदमाश हर बार पुलिस से एक कदम आगे नजर आ रहे थे। पुलिस ने बनाया खास प्लान.





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दोनैकुप्ने लुटेरो उन्हां केबेलॉकी फरीदाबाद पार्किंग में खड़ी करते थे मोटरसाइकिल जामा मस्जिद के पार्किंग में खड़ी की थी मोटरसाइ फाईलिंग की तर्ज पर हो चुका है मोटरसाइकिल पर फरीदाबाद आए थे यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में ड्रीम प्रोजेक्ट के न बिल्डर दंपती समेत कई पर मुकदमा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

चीन-पाकिस्तान की छोड़िए, अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया भी माथा पीट रहे; भारत का नया बमवर्षक विमान 12000KM दूर तक करेगा वॉरIndian Air Force future bomber with BrahMos-NG: भारत का संदेश साफ है। वह हर जगह, हर समय तैयार रहना चाहता है। भारत अब एक बड़ी ताकत बनने की राह पर है।

Read more »

India-Armenia Mega $4B Arms Deal: BrahMos, Akash Missiles Set To Stun PakistanArmenia prepares to buy $3.5-4 billion in advanced Indian weapons, including BrahMos missiles and Akash-NG air defense systems, signalling India’s growing strategic influence in the South Caucasus.

Read more »

आम नागरिक भी करेंगे भारतीय सेना के ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर में सफर, सफल हुई पहली उड़ानएचएएल के उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव-एनजी ने बेंगलुरु में अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की। यह ध्रुव प्लेटफॉर्म को सिविल और निर्यात बाजारों में मजबूती देगा। 5.

Read more »

भारतीय सेना के ध्रुव-NG हेलिकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे: उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई; मेडिकल ...Next Generation Civil Helicopter (Dhruv NG) Inauguration Update; Follow Ram Civil Aviation Minister Mohan Naidu, HAL, Bengaluru Latest News On Dainik Bhaskar.

Read more »

बारामती हादसे के बीच HAL ने VIP ऑपरेशंस के लिए Dhruv NG हेलिकॉप्टर पर दिया जोरबारमाती क्रैश के बाद VIP उड़ानों की सुरक्षा पर फोकस बढ़ा है. HAL ने Dhruv New Generation हेलिकॉप्टर के अपग्रेड्स पर जोर दिया है. इसमें बेहतर एवियोनिक्स, सिचुएशनल अवेयरनेस, सिस्टम रिडंडेंसी और आसान मेंटेनेंस है. अगले साल 10 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य है. Wings India 2026 में प्रदर्शित यह हेलिकॉप्टर VIP मिशन्स के लिए ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है.

Read more »

फ्रांस के पास खुद होंगे सिर्फ 47 तो भारत को कब मिलेंगे 24 'सुपर राफेल' F5? पेर‍िस के रक्षा बजट से उठे सवालRafale F5: नये प्रोग्राम के तहत फ्रांस हवाई सुरक्षा में खास तौर पर SAMP/T NG सिस्टम के डेवलपमेंट में अतिरिक्त 1.

Read more »