हल्द्वानी में बाघ के हमले में युवक की मौत, क्षेत्र में दहशत

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना फतेहपुर रेंज के भदूनी गांव में हुई। लगातार हो रही मौतों से क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में वन्यजीव ों के हमले की घटनाओं का सिलसिला जारी है। गुरुवार देर रात फतेहपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले भदूनी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक बाघ के हमले में अपनी जान गंवा बैठा। कमल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, भदूनी गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश, खेत के पास पहुंचने पर एक बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उनका क्षत-विक्षत शव बरामद किया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यह नैनीताल जिले में दो दिनों के भीतर वन्यजीव हमले में हुई दूसरी मौत है, और पिछले एक महीने में यह तीसरी ऐसी घटना है, जिसने स्थानीय निवासियों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए वन विभाग और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही इन घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है और सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। तिवारी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में कई बार बाघ की सक्रियता के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन वन विभाग ने न तो बाघ को पकड़ने के लिए कोई ठोस प्रयास किए और न ही उसे मारने के लिए कोई आदेश जारी किया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही का सीधा-सीधा मामला बताया और मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ अक्सर गांव के आसपास दिखाई देता है, जिससे उनकी जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पिछले कुछ समय से नैनीताल जिले में बाघों के हमले की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2 जनवरी 2026 को कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में सुखिया देवी की लकड़ी लेने के दौरान बाघ के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद, 4 जनवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की कोटा रेंज में अभिमन्यु नामक व्यक्ति की बाघिन के हमले में जान चली गई। 18 जनवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की कोसी रेंज में एक अज्ञात व्यक्ति को बाघ ने मार डाला। 12 फरवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में गंगा देवी बाघ का शिकार बन गईं। 25 फरवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में कमला फर्त्याल को बाघ ने मारा। तीन अप्रैल 2026 को नैनीताल डिवीजन की मनोरा रेंज में हंसी देवी की बाघ ने जान ले ली। 22 अप्रैल 2026 को नैनीताल डिवीजन की मनोरा रेंज में हेमा देवी वन्यजीव के हमले में मारी गईं। और अब, 23 अप्रैल 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में कमल सिंह की बाघ के हमले में मौत हो गई। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तड़म गांव में एक गुलदार को पिंजरे में फंसाया गया है, लेकिन बाघ का खौफ अभी भी बरकरार है। हाल ही में, हल्द्वानी के पनियाली जंगल में एक बाघ के शावक का शव मिला था, जिसके शिकारी जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि नैनीताल जिले में वन्यजीव ों के साथ मानव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.
नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में वन्यजीवों के हमले की घटनाओं का सिलसिला जारी है। गुरुवार देर रात फतेहपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले भदूनी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक बाघ के हमले में अपनी जान गंवा बैठा। कमल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, भदूनी गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश, खेत के पास पहुंचने पर एक बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने उनका क्षत-विक्षत शव बरामद किया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यह नैनीताल जिले में दो दिनों के भीतर वन्यजीव हमले में हुई दूसरी मौत है, और पिछले एक महीने में यह तीसरी ऐसी घटना है, जिसने स्थानीय निवासियों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए वन विभाग और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही इन घटनाओं से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है और सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। तिवारी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में कई बार बाघ की सक्रियता के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन वन विभाग ने न तो बाघ को पकड़ने के लिए कोई ठोस प्रयास किए और न ही उसे मारने के लिए कोई आदेश जारी किया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही का सीधा-सीधा मामला बताया और मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ अक्सर गांव के आसपास दिखाई देता है, जिससे उनकी जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पिछले कुछ समय से नैनीताल जिले में बाघों के हमले की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2 जनवरी 2026 को कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में सुखिया देवी की लकड़ी लेने के दौरान बाघ के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद, 4 जनवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की कोटा रेंज में अभिमन्यु नामक व्यक्ति की बाघिन के हमले में जान चली गई। 18 जनवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की कोसी रेंज में एक अज्ञात व्यक्ति को बाघ ने मार डाला। 12 फरवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में गंगा देवी बाघ का शिकार बन गईं। 25 फरवरी 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में कमला फर्त्याल को बाघ ने मारा। तीन अप्रैल 2026 को नैनीताल डिवीजन की मनोरा रेंज में हंसी देवी की बाघ ने जान ले ली। 22 अप्रैल 2026 को नैनीताल डिवीजन की मनोरा रेंज में हेमा देवी वन्यजीव के हमले में मारी गईं। और अब, 23 अप्रैल 2026 को रामनगर डिवीजन की फतेहपुर रेंज में कमल सिंह की बाघ के हमले में मौत हो गई। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तड़म गांव में एक गुलदार को पिंजरे में फंसाया गया है, लेकिन बाघ का खौफ अभी भी बरकरार है। हाल ही में, हल्द्वानी के पनियाली जंगल में एक बाघ के शावक का शव मिला था, जिसके शिकारी जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि नैनीताल जिले में वन्यजीवों के साथ मानव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है
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