हाईकोर्ट और पीसीसीएफ के आदेशों के बावजूद वन रेंजर को कार्यभार क्यों नहीं मिल रहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट और पीसीसीएफ के बहाली आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के वन रेंजर विजय कुमार सिंह गौतम को कार्यभार नहीं मिल रहा है। उनके खिलाफ कई आरोप लगाकर निलंबन किए जाने के बाद जांच जारी रही है और आदेशों का पालन न होने के कारण मामला चर्चा में है।
हाईकोर्ट और पीसीसीएफ के आदेशों के बावजूद वन रेंजर विजय कुमार सिंह गौतम को कार्यभार नहीं मिल रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से संबंधित है। गौतम 31 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक स्वार रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी थे, लेकिन उनके खिलाफ कई आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए विभाग को जांच पूरी करने का निर्देश दिया तथा पीसीसीएफ ने उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया। फिर भी जिला स्तरीय अधिकारियों की अनियमितताओं से गौतम को कार्यभार दिया नहीं जा रहा। मुख्य संदेश यह है कि उच्च न्यायालय और विभागीय मुख्यालय के आदेशों का स्थानीय अधिकारियों द्वारा निरंतरता से पालन न हो रहा है। वर्तमान में गौतम वन संरक्षक मुरादाबाद कार्यालय से जुड़े हैं और डीएफओ प्रणव जैन के मुताबिक न秧 कार्यभार के लिए निर्णय उच्चाधिकारियों पर निर्भर है। मामले में पाकिस्तानी दायरे के अंतर्गत कार्रवाई का भी जिक्र है.
हाईकोर्ट और पीसीसीएफ के आदेशों के बावजूद वन रेंजर विजय कुमार सिंह गौतम को कार्यभार नहीं मिल रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से संबंधित है। गौतम 31 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक स्वार रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी थे, लेकिन उनके खिलाफ कई आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए विभाग को जांच पूरी करने का निर्देश दिया तथा पीसीसीएफ ने उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया। फिर भी जिला स्तरीय अधिकारियों की अनियमितताओं से गौतम को कार्यभार दिया नहीं जा रहा। मुख्य संदेश यह है कि उच्च न्यायालय और विभागीय मुख्यालय के आदेशों का स्थानीय अधिकारियों द्वारा निरंतरता से पालन न हो रहा है। वर्तमान में गौतम वन संरक्षक मुरादाबाद कार्यालय से जुड़े हैं और डीएफओ प्रणव जैन के मुताबिक न秧 कार्यभार के लिए निर्णय उच्चाधिकारियों पर निर्भर है। मामले में पाकिस्तानी दायरे के अंतर्गत कार्रवाई का भी जिक्र है
हाईकोर्ट आदेश पीसीसीएफ बहाली वन रेंजर निलंबन रामपुर वन विभाग स्टेफ नियम