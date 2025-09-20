हाईकोर्ट का पुलिस पर सख्त रुख: स्टंट करने वालों पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टंट करने वालों पर कार्रवाई में भेदभाव किया गया। कोर्ट ने पुलिस पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है।

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मामला मस्तूरी रोड का है, जहां कुछ युवकों ने अपनी कारों से स्टंट किए थे। पुलिस ने इस पर कार्रवाई तो की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि पुलिस का डंडा सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर ही क्यों चलता है? जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या धनी व्यक्ति आरोपी होता है, तो पुलिस मूकदर्शक क्यों बन जाती है? पूरी घटना इस प्रकार है कि लावर गांव के एक फार्महाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक

मस्तूरी रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। उन्होंने कारों की खिड़कियों और सनरूफ पर लटककर न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। इन कारों की तेज रफ्तार और गुंडागर्दी भरे स्टंट ने नेशनल हाईवे 49 पर जाम की स्थिति पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कार्रवाई में पुलिस ने केवल गरीब और दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई, यहां तक कि कार मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल थे, ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सिर्फ गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर सख्ती दिखाती है, जबकि अमीर, बाहुबली या राजनीतिक रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाती है। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब्त की गई 18 गाड़ियाँ हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ी जाएंगी। साथ ही, मुख्य सचिव को शपथपत्र दायर कर यह बताना होगा कि इन अपराधियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन गुंडागर्दी करने वाले युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पुलिस की कार्रवाई महज दिखावा है और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव अदालत को बताएंगे कि इस मामले में अपराधियों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासुपर।\हाईकोर्ट के इस फैसले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट का मानना है कि पुलिस की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, जो सिर्फ गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर ही केंद्रित होती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में वह हिचकिचाती है। यह चिंताजनक स्थिति है क्योंकि इससे कानून के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है। इस तरह की घटनाओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कानून सबके लिए समान है। यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे और किसी भी दबाव में आए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाए। साथ ही, सरकार को भी पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से काम करे। इस मामले में, अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में शपथपत्र दायर करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि अदालत अपराधियों को सजा देने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उम्मीद की जाती है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी और अपराधियों को उचित सजा देगी। इससे समाज में कानून का राज स्थापित होगा और लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।\इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण है और वह गरीबों और कमजोरों के खिलाफ सख्ती से पेश आती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाती है। ऐसे में, यह आवश्यक है कि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे। सरकार को भी पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाने और उसकी दक्षता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रहे और पुलिस की कार्रवाइयों की निगरानी करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का राज स्थापित हो और सभी को न्याय मिल सके। इस मामले में, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और सरकार को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह एक सकारात्मक कदम है, जो न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करने में मदद करेगा। अदालत का यह रुख एक मजबूत संदेश देता है कि किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच होगी, और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। इससे समाज में न्याय का संदेश जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी





