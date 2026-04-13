हाईवे पर गंदे टॉयलेट की रिपोर्ट करें, 1000 रुपये का इनाम पाएं!

अब आप हाईवे पर गंदे शौचालयों की रिपोर्ट करके 1000 रुपये का फास्टैग बैलेंस जीत सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की नई पहल से हाइवे पर यात्रा करने वालों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राजमार्गयात्रा ऐप के जरिए करें रिपोर्ट, जानें पूरा प्रोसेस।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी खबर है। अक्सर यात्री टोल प्लाजा पर बने शौचालयों में गंदगी की समस्या से जूझते हैं, लेकिन अब इस समस्या को हल करने में आप मदद कर सकते हैं और इसके बदले में आपको इनाम भी मिलेगा। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। अब आप स्वयं निरीक्षक बन सकते हैं और गंदगी की रिपोर्ट करने पर आपको 1,000 रुपये का इनाम भी प्राप्त होगा। यह इनाम सीधे आपके फास्टैग खाते में रिचार्ज के माध्यम से दिया जाएगा। सड़क परिवहन और

राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) ऐप के माध्यम से यह अभियान शुरू किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि राजमार्ग पर स्थित गंदे शौचालयों की रिपोर्ट करने वाले को 1000 रुपये का फास्टैग बैलेंस प्रदान किया जाएगा। इससे लोगों को अपने फास्टैग पर अतिरिक्त बैलेंस प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह योजना क्या है? यदि आपको किसी टोल प्लाजा का शौचालय या वॉशरूम गंदा मिलता है, तो आपको बस उसकी फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करनी है। सरकार आपकी रिपोर्ट की जांच करेगी और सही पाए जाने पर आपके फास्टैग खाते में 1,000 रुपये का बैलेंस भेज दिया जाएगा। इसका उद्देश्य राजमार्गों पर सुविधाओं को बेहतर बनाना और टोल कंपनियों को साफ-सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाना है। इससे राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। 1000 रुपये का फास्टैग बैलेंस प्राप्त करने के लिए लोग अधिक से अधिक गंदे शौचालयों की रिपोर्ट करेंगे। आइए आपको गंदे शौचालयों की रिपोर्ट करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताते हैं। गंदे शौचालय की रिपोर्ट कैसे करें? यह प्रक्रिया काफी सरल है। आप कुछ चरणों का पालन करके राजमार्गों पर गंदे शौचालयों की रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें - सबसे पहले, अपने फोन में राजमार्गयात्रा ऐप इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। रिपोर्ट सेक्शन में जाएं - ऐप खोलने के बाद, फीडबैक या इशू रिपोर्टिंग विकल्प पर क्लिक करें। फोटो खींचें - टोल प्लाजा के गंदे शौचालय की एक स्पष्ट फोटो लें। इस बात का ध्यान रखें कि फोटो साफ हो ताकि गंदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। विवरण भरें - फोटो के साथ टोल प्लाजा का नाम और स्थान की जानकारी दर्ज करें। सबमिट करें - विवरण भरने के बाद, इसे सबमिट करें। इनाम प्राप्त करें - संबंधित अधिकारी आपकी रिपोर्ट की जांच करेंगे। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो आपके फास्टैग में 1,000 रुपये का बैलेंस भेज दिया जाएगा। यह पहल यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और राजमार्गों पर बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





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