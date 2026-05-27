हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करके गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व जिलाधीश गिरिबाला सिंह की भोपाल से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त किया, जिससे उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना और त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तारी के निर्देश जारी हुए।

हाई कोर्ट ने गुरुवार रात्रि एक बजे के बाद अपना आदेश जारी किया, जिसमें पूर्व जिलाधीश गिरिबाला सिंह की भोपाल अदालत से प्राप्त अग्रिम जामिनत को निरस्त कर दिया गया। यह निर्णय न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने लिया, जो दो दिवसीय सुनवाई के बाद आया। वार्तालाप की अवधि लगभग पौने तीन घंटे थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने‑अपने याचिकाएँ और संशोधन प्रस्तुत किए। अदालत ने पहले ही बुधवार को शाम पाँच बजकर बीस मिनट पर साफ़ कर दिया था कि आदेश का पारित होना तय है, परंतु आधिकारिक घोषणा देर से ही हुई। इस फैसले के बाद गिरिबाला सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार फिर फिर से लटकी हुई है, क्योंकि अब उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं बची। मामला त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु और दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। त्विषा ने 9 दिसंबर 2025 को गिरिबाला सिंह के बेटे अधिवक्ता समर्थ सिंह से विवाह किया था। केवल लगभग छह महीने बाद, यानी 12 मई 2026 को, वह फांसी के समान स्थिति में मिली और उसी दिन उसकी मृत्यु दर्ज की गई। उसके मृत्युदिन के बाद कटारा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें प्रारंभिक जांच में कई अमेंडमेंट याचिकाएँ दाखिल की गईं। 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशी द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को बाद में चुनौती दी गई, क्योंकि मृतकी के पिता ने व्हाट्सएप चैट्स में ससुराल पक्ष द्वारा मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, अनुक्रमिक गर्भ पर संदेह और गर्भपात के लिए दबाव बनाने की बातें उजागर कीं। आरोप यह था कि ससुराल ने मृतकी को मानसिक रूप से पीड़ा दे कर उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए। इसके अलावा, जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मृतकी की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिससे सार्वजनिक भरोसा और भी धूमिल हो गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पोस्ट‑मार्टेम रिपोर्ट में फांसी के अलावा शरीर पर छह अन्य चोटें पाई गईं, जिन्हें एमएसएन की विशेषज्ञ रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि यह चोटें शव को नीचे उतारने या अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया से नहीं हुईं। सीबीआई और राज्य सरकार ने तर्क किया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपित के कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर पर्याप्त विचार नहीं किया, जबकि व्हाट्सएप चैट्स और गवाहियों में गिरिबाला सिंह के विरुद्ध स्पष्ट आरोप सामने आए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जमानत मिलने के बाद आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करते हुए कहा कि यदि जमानत आदेश तथ्यों की अनदेखी पर आधारित हो तो उसे रद्द किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूर्वनिर्धारित किया है। इस प्रकार, हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया, जिससे मामला अब आगे की कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा.

हाई कोर्ट ने गुरुवार रात्रि एक बजे के बाद अपना आदेश जारी किया, जिसमें पूर्व जिलाधीश गिरिबाला सिंह की भोपाल अदालत से प्राप्त अग्रिम जामिनत को निरस्त कर दिया गया। यह निर्णय न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने लिया, जो दो दिवसीय सुनवाई के बाद आया। वार्तालाप की अवधि लगभग पौने तीन घंटे थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने‑अपने याचिकाएँ और संशोधन प्रस्तुत किए। अदालत ने पहले ही बुधवार को शाम पाँच बजकर बीस मिनट पर साफ़ कर दिया था कि आदेश का पारित होना तय है, परंतु आधिकारिक घोषणा देर से ही हुई। इस फैसले के बाद गिरिबाला सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार फिर फिर से लटकी हुई है, क्योंकि अब उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं बची। मामला त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु और दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। त्विषा ने 9 दिसंबर 2025 को गिरिबाला सिंह के बेटे अधिवक्ता समर्थ सिंह से विवाह किया था। केवल लगभग छह महीने बाद, यानी 12 मई 2026 को, वह फांसी के समान स्थिति में मिली और उसी दिन उसकी मृत्यु दर्ज की गई। उसके मृत्युदिन के बाद कटारा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें प्रारंभिक जांच में कई अमेंडमेंट याचिकाएँ दाखिल की गईं। 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशी द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को बाद में चुनौती दी गई, क्योंकि मृतकी के पिता ने व्हाट्सएप चैट्स में ससुराल पक्ष द्वारा मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, अनुक्रमिक गर्भ पर संदेह और गर्भपात के लिए दबाव बनाने की बातें उजागर कीं। आरोप यह था कि ससुराल ने मृतकी को मानसिक रूप से पीड़ा दे कर उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए। इसके अलावा, जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मृतकी की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिससे सार्वजनिक भरोसा और भी धूमिल हो गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पोस्ट‑मार्टेम रिपोर्ट में फांसी के अलावा शरीर पर छह अन्य चोटें पाई गईं, जिन्हें एमएसएन की विशेषज्ञ रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि यह चोटें शव को नीचे उतारने या अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया से नहीं हुईं। सीबीआई और राज्य सरकार ने तर्क किया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपित के कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर पर्याप्त विचार नहीं किया, जबकि व्हाट्सएप चैट्स और गवाहियों में गिरिबाला सिंह के विरुद्ध स्पष्ट आरोप सामने आए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जमानत मिलने के बाद आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करते हुए कहा कि यदि जमानत आदेश तथ्यों की अनदेखी पर आधारित हो तो उसे रद्द किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूर्वनिर्धारित किया है। इस प्रकार, हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया, जिससे मामला अब आगे की कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा





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गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत निरस्त हाई कोर्ट दहेज प्रताड़ना त्विषा शर्मा मौत

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