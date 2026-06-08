हाई कोर्ट ने 13‑साल की लड़ाई के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी की वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य माना

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गंगाधर शर्मा की 1955‑1958 की वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य माना और निचली अदालतों के पूर्व निर्णय रद्द कर देरे समानता सिद्धांत की पुष्टि की।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, गंगाधर शर्मा, की 13 साल लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद उनके काम के पहले दौर की वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य अवधि में शामिल करने का स्पष्ट आदेश दिया। 7 अप्रैल 1955 को होशियारपुर के निवासी गंगाधर ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में अपना कार्यकाल प्रारम्भ किया। दो साल बाद, 2 सितंबर 1958 को उनकी सेवा को नियमित पद पर परिवर्तित कर दिया गया, परन्तु पेंशन निर्धारण के समय उनके शुरुआती वर्कचार्ज वर्ष को अनदेखा कर दिया गया, जिससे उन्हें मिलने वाली पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ घट गये। गंगाधर ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय का सहारा लिया और 2012 में ट्रायल कोर्ट तथा 2013 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उनके याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार दो निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर की और अंततः हाई कोर्ट में अपने मुद्दे को लेकर पहुँचे। हाई कोर्ट ने सभी पूर्व निर्णयों को निरस्त करते हुए कहा कि वर्कचार्ज कर्मचारी की सेवा को केवल इस कारण से नहीं हटाया जा सकता कि बाद में उसकी सेवा नियमित रूप में परिवर्तित हो गयी। न्यायालय ने 1988 के प्रमुख केस 'केसर चंद बनाम पंजाब राज्य' तथा विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए स्थापित किया कि नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन के योग्य मान्य है। अदालत ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक सेवकों के बीच समानता का सिद्धांत संविधान में निहित है और किसी कर्मचारी को उसकी वैध पेंशन से वंचित रखना इस सिद्धांत के विरुद्ध है। साथ ही, पेंशन को निरंतर कारण-ए-दावा के रूप में देखा गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल देरी के आधार पर किसी को उसका हक नहीं छीनना चाहिए। इस आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि गंगाधर शर्मा की 7 अप्रैल 1955 से 30 मई 1991 तक की पूरी वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य अवधि माना जाये। इस निर्णय के साथ ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के सभी पूर्व आदेश रद्द कर दिए गये और गंगाधर की दूसरी अपील को स्वीकार किया गया। यह फैसला न केवल गंगाधर शर्मा के व्यक्तिगत हित में है, बल्कि समान सरकारी कर्मचारियों के लिये भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मानक स्थापित करता है, जिससे भविष्य में समान मामलों में निचली अदालतों को स्पष्ट दिशा‑निर्देश मिलेंगे.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, गंगाधर शर्मा, की 13 साल लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद उनके काम के पहले दौर की वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य अवधि में शामिल करने का स्पष्ट आदेश दिया। 7 अप्रैल 1955 को होशियारपुर के निवासी गंगाधर ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) में वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में अपना कार्यकाल प्रारम्भ किया। दो साल बाद, 2 सितंबर 1958 को उनकी सेवा को नियमित पद पर परिवर्तित कर दिया गया, परन्तु पेंशन निर्धारण के समय उनके शुरुआती वर्कचार्ज वर्ष को अनदेखा कर दिया गया, जिससे उन्हें मिलने वाली पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ घट गये। गंगाधर ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय का सहारा लिया और 2012 में ट्रायल कोर्ट तथा 2013 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उनके याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार दो निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर की और अंततः हाई कोर्ट में अपने मुद्दे को लेकर पहुँचे। हाई कोर्ट ने सभी पूर्व निर्णयों को निरस्त करते हुए कहा कि वर्कचार्ज कर्मचारी की सेवा को केवल इस कारण से नहीं हटाया जा सकता कि बाद में उसकी सेवा नियमित रूप में परिवर्तित हो गयी। न्यायालय ने 1988 के प्रमुख केस 'केसर चंद बनाम पंजाब राज्य' तथा विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए स्थापित किया कि नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन के योग्य मान्य है। अदालत ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक सेवकों के बीच समानता का सिद्धांत संविधान में निहित है और किसी कर्मचारी को उसकी वैध पेंशन से वंचित रखना इस सिद्धांत के विरुद्ध है। साथ ही, पेंशन को निरंतर कारण-ए-दावा के रूप में देखा गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि केवल देरी के आधार पर किसी को उसका हक नहीं छीनना चाहिए। इस आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि गंगाधर शर्मा की 7 अप्रैल 1955 से 30 मई 1991 तक की पूरी वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य अवधि माना जाये। इस निर्णय के साथ ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के सभी पूर्व आदेश रद्द कर दिए गये और गंगाधर की दूसरी अपील को स्वीकार किया गया। यह फैसला न केवल गंगाधर शर्मा के व्यक्तिगत हित में है, बल्कि समान सरकारी कर्मचारियों के लिये भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मानक स्थापित करता है, जिससे भविष्य में समान मामलों में निचली अदालतों को स्पष्ट दिशा‑निर्देश मिलेंगे





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