हाजीपुर में दर्दनाक हादसा: बालू लदे हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर एक हाइवा के पलट जाने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
हाजीपुर -जंदाहा मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक हृदय विदारक घटना घटी। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत नाइपर के पास, बालू लदे एक हाइवा के अनलोडिंग के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठने से वह पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में हाइवा के नीचे दबकर एक बाइक सवार की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। मृतक की पहचान गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के निवासी, स्वर्गीय रविंद्र चौधरी के 55 वर्षीय पुत्र वीर चंद्र चौधरी के रूप में हुई है। वीर चंद्र चौधरी हाजीपुर में वेल्डिंग का कार्य करते थे और प्रतिदिन की भांति, वह अपने कार्यस्थल पर जा रहे थे। घटना उस समय हुई जब नाइपर के निकट एक निर्माणाधीन भवन के पास हाइवा से बालू उतारा जा रहा था। अचानक, हाइवा सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया और दुर्भाग्यवश वीर चंद्र चौधरी उसके नीचे आ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और राहगीर घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, बालू के ढेर के नीचे से वीर चंद्र चौधरी के शव को बाहर निकाला। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। घटना की जानकारी जैसे ही मृतक के परिवार और गांव के लोगों को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना से आक्रोशित होकर, स्थानीय लोगों ने हाजीपुर -जंदाहा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर-1 एसडीपीओ सुबोध कुमार, औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष अरविंद पासवान और गंगा ब्रिज थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। एसडीपीओ ने मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों को शांत करने का प्रयास किया, उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफी समझाने-बुझाने के बाद, लोगों का गुस्सा शांत हुआ और यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से सड़क पर पलटे हुए हाइवा को उठाकर जब्त कर लिया और उसे थाने ले गई। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद, वीर चंद्र चौधरी का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उसे अपने गांव ले गए। औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हाइवा को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और निर्माण स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे इस कठिन समय में अपना जीवन यापन कर सकें। वैशाली जिले में हाल ही में हुई अन्य घटनाओं, जैसे कि वैशाली एसपी द्वारा एक थानेदार को निलंबित करना और खेत में बिछे बिजली के तार से एक किसान की मौत , ने भी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों और लोगों को सुरक्षित महसूस हो.
हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक हृदय विदारक घटना घटी। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत नाइपर के पास, बालू लदे एक हाइवा के अनलोडिंग के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठने से वह पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में हाइवा के नीचे दबकर एक बाइक सवार की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। मृतक की पहचान गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के निवासी, स्वर्गीय रविंद्र चौधरी के 55 वर्षीय पुत्र वीर चंद्र चौधरी के रूप में हुई है। वीर चंद्र चौधरी हाजीपुर में वेल्डिंग का कार्य करते थे और प्रतिदिन की भांति, वह अपने कार्यस्थल पर जा रहे थे। घटना उस समय हुई जब नाइपर के निकट एक निर्माणाधीन भवन के पास हाइवा से बालू उतारा जा रहा था। अचानक, हाइवा सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया और दुर्भाग्यवश वीर चंद्र चौधरी उसके नीचे आ गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और राहगीर घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, बालू के ढेर के नीचे से वीर चंद्र चौधरी के शव को बाहर निकाला। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। घटना की जानकारी जैसे ही मृतक के परिवार और गांव के लोगों को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना से आक्रोशित होकर, स्थानीय लोगों ने हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर-1 एसडीपीओ सुबोध कुमार, औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष अरविंद पासवान और गंगा ब्रिज थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। एसडीपीओ ने मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों को शांत करने का प्रयास किया, उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफी समझाने-बुझाने के बाद, लोगों का गुस्सा शांत हुआ और यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से सड़क पर पलटे हुए हाइवा को उठाकर जब्त कर लिया और उसे थाने ले गई। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद, वीर चंद्र चौधरी का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उसे अपने गांव ले गए। औद्योगिक क्षेत्र थानाध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हाइवा को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और निर्माण स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे इस कठिन समय में अपना जीवन यापन कर सकें। वैशाली जिले में हाल ही में हुई अन्य घटनाओं, जैसे कि वैशाली एसपी द्वारा एक थानेदार को निलंबित करना और खेत में बिछे बिजली के तार से एक किसान की मौत, ने भी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों और लोगों को सुरक्षित महसूस हो
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