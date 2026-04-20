हाथरस पत्रकार हत्याकांड: दिल्ली में 25-25 हजार के इनामी दो सगे भाई गिरफ्तार, इटली की पिस्टल बरामद

उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रॉपर्टी डीलर और पत्रकार वेद प्रकाश की हत्या के मामले में वांछित दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते छह अप्रैल को हुई प्रॉपर्टी डीलर और पत्रकार वेद प्रकाश उर्फ सोनू की सनसनीखेज हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस की टीम ने राजधानी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान कमल शर्मा (38 वर्ष) और गौरव शर्मा (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दिल्ली वाला चौक के निवासी बताए जाते हैं। इन दोनों अपराध ियों

पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसके चलते ये पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने पूरे मामले का विवरण देते हुए बताया कि अशोक विहार थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग अवैध हथियारों के साथ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास घूम रहे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। ए-ब्लाक प्रेमबाड़ी ड्रेन के पास पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों भाइयों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान कमल शर्मा के पास से इटली में निर्मित एक अत्याधुनिक .32 बोर की सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि दूसरे आरोपी गौरव शर्मा के पास से एक .315 बोर का देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। हथियारों की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि छह अप्रैल को हाथरस में हुई वेद प्रकाश उर्फ सोनू की हत्या में उनकी सक्रिय भूमिका थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि हत्या की मूल वजह प्रॉपर्टी विवाद था। आरोपी मृतक पर अपनी जमीन और प्रॉपर्टी उन्हें बेचने के लिए काफी समय से दबाव बना रहे थे, लेकिन पत्रकार सोनू इसके लिए राजी नहीं थे। इसी रंजिश के चलते उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, कमल और गौरव आदतन अपराधी हैं और पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है और जल्द ही उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हाथरस ले जाया जाएगा। फिलहाल अशोक विहार थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके





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