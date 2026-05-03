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हाथरस जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही: बच्चे के बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर, प्लास्टर दाहिने हाथ पर

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हाथरस जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही: बच्चे के बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर, प्लास्टर दाहिने हाथ पर
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📆03-05-2026 01:21:00
📰Dainik Jagran
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हाथरस जिला अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। चार वर्षीय बच्चे के बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर होने के बावजूद, चिकित्सक ने उसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया। गलती का पता चलने पर स्वजन ने हंगामा किया और थाना व विभाग में शिकायत की। सीएमओ ने मामले की जांच शुरू करा दी है और चिकित्सक को नोटिस जारी किया गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में अस्पताल के प्रति भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की मांग बढ़ा दी है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही, वे चाहते हैं कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

जागरण संवाददाता, हाथरस जिला अस्पताल में चिकित्सक ों और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चार वर्षीय बच्चे के बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन चिकित्सक ने उसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया। गलती का पता चलने पर स्वजन ने हंगामा किया और थाना व विभाग में शिकायत की। सीएमओ डॉ.

राजीव राय ने मामले की जांच शुरू करा दी है। चिकित्सक को नोटिस जारी किया गया है। कन्हैया का चार वर्षीय बेटा हर्ष घर पर खेलते समय गिर गया। इससे उसके बाएं हाथ की उंगली में चोट आई। जिला अस्पताल में बच्चे का एक्स-रे कराया गया। बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। स्वजन ने बताया कि एक्स-रे और प्लास्टर के लिए उनसे 70 रुपये शुल्क लिया गया। प्लास्टर के बाद हर्ष का चाचा उसे लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचने पर बच्चा लगातार रो रहा था। पिता कन्हैया ने जब बच्चे का हाथ देखा तो उनके होश उड़ गए। चोट बाएं हाथ में लगी थी और प्लास्टर दाहिने हाथ में कर दिया गया। स्वजन दोबारा अस्पताल पहुंचे और जिम्मेदार चिकित्सक व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाने में तहरीर दी। सीएमओ कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह गंभीर चूक है। संबंधित चिकित्सक, टेक्नीशियन और प्लास्टर रूम के स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक ने बच्चे का दोबारा एक्स-रे कराकर सही हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, यह घटना हाथरस के स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती लापरवाही और निगमबाजी की एक और उदाहरण बन गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अस्पताल में स्टाफ की संख्या कम है और चिकित्सक भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। साथ ही, वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इस घटना के बाद, जिला प्रशासन ने अस्पताल में नियमित निरीक्षण शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाने का वादा किया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल वादे से काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि ऐसे घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, वे चाहते हैं कि चिकित्सकों और स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इस घटना ने स्थानीय लोगों में अस्पताल के प्रति भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की मांग भी बढ़ा दी है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही, वे चाहते हैं कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में नियमित निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई मांगें रखी हैं। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही, वे चाहते हैं कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि ऐसे घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, वे चाहते हैं कि चिकित्सकों और स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इस घटना ने स्थानीय लोगों में अस्पताल के प्रति भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की मांग भी बढ़ा दी है। वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही, वे चाहते हैं कि अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें

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हाथरस जिला अस्पताल चिकित्सक लापरवाही फ्रैक्चर

 

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