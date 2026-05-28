उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार की शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाथरस के अलावा नोएडा, गाजियाबाद से मेरठ तक के कई भागों में तेज हवाओं और बारिश जैसी स्थिति दिख रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाओं से 47 डिग्री तापमान में अचानक गिरावट आ गई। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। ठंडी हवाओं के साथ लोग घरों से बाहर निकल कर बारिश का आनंद ले रहे हैं।

हाथरस में तेज बारिश और आंधी से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से मिली राहत , IMD ने जारी किया अलर्ट । उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार की शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाथरस के अलावा नोएडा, गाजियाबाद से मेरठ तक के कई भागों में तेज हवाओं और बारिश जैसी स्थिति दिख रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाओं से 47 डिग्री तापमान में अचानक गिरावट आ गई। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। ठंडी हवाओं के साथ लोग घरों से बाहर निकल कर बारिश का आनंद ले रहे हैं। हाथरस के साथ-साथ पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में शाम को मौसम में बदलाव दिखा। गाजियाबाद, नोएडा से लेकर मेरठ तक बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हाथरस जिले में आज शाम को करीब 6:45 बजे आसमान में बदल घिर आए। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। इससे इस भीषण गर्मी में लोगो को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है आज सुबह से तेज धूप ने तापमान करीब 47 डिग्री तक पहुंचा दिया था। इस तापमान में घर के एसी-कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन, शाम होते होते अचानक बारिश में मौसम सुहाना कर दिया। वहीं, मौसम विभाग ने भी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में आपके जनपद में बिजली गिरने के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 80 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है। साथ हीं, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। हाथरस समेत पूरे प्रदेश में अभी गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। बारिश के साथ आई तेज आंधी को लेकर से स्थानीय लोगो का कहना है कि आज पूरे दिन बहुत भीषण गर्मी थी। देर शाम को हुई बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद भी लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने का पूर्वानुमान जताया गया था। अगले तीन दिनों में प्रदेश के लगभग तमाम इलाकों में प्री-मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को गर्मी जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है.

हाथरस में तेज बारिश और आंधी से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से मिली राहत, IMD ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार की शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाथरस के अलावा नोएडा, गाजियाबाद से मेरठ तक के कई भागों में तेज हवाओं और बारिश जैसी स्थिति दिख रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाओं से 47 डिग्री तापमान में अचानक गिरावट आ गई। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। ठंडी हवाओं के साथ लोग घरों से बाहर निकल कर बारिश का आनंद ले रहे हैं। हाथरस के साथ-साथ पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में शाम को मौसम में बदलाव दिखा। गाजियाबाद, नोएडा से लेकर मेरठ तक बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। हाथरस जिले में आज शाम को करीब 6:45 बजे आसमान में बदल घिर आए। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। इससे इस भीषण गर्मी में लोगो को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है आज सुबह से तेज धूप ने तापमान करीब 47 डिग्री तक पहुंचा दिया था। इस तापमान में घर के एसी-कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन, शाम होते होते अचानक बारिश में मौसम सुहाना कर दिया। वहीं, मौसम विभाग ने भी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में आपके जनपद में बिजली गिरने के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 80 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना है। साथ हीं, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। हाथरस समेत पूरे प्रदेश में अभी गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। बारिश के साथ आई तेज आंधी को लेकर से स्थानीय लोगो का कहना है कि आज पूरे दिन बहुत भीषण गर्मी थी। देर शाम को हुई बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद भी लेते दिखाई दिए। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने का पूर्वानुमान जताया गया था। अगले तीन दिनों में प्रदेश के लगभग तमाम इलाकों में प्री-मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को गर्मी जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है





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