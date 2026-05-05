हापुड़: श्मशान घाट में चिता से छेड़छाड़, तांत्रिक और दो साथी गिरफ्तार

हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र में श्मशान घाट से जलती चिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले तांत्रिक अवधेश शर्मा, अमन त्यागी और अयान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी वशीकरण के लिए चिता से हड्डियां और राख ले गए थे।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तीन दिन पहले लोधीपुर श्मशान घाट पर जलती चिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में तांत्रिक अवधेश शर्मा, अमन त्यागी और अयान शामिल हैं। यह घटना एक बीमार छात्र के अंतिम संस्कार के बाद हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मोपेड से श्मशान घाट पहुंचे और तांत्रिक क्रिया के लिए जलती चिता से हड्डियां और राख बटोर ले गए। पूरी घटना श्मशान घाट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अमन त्यागी एक लड़की से एकतरफा प्यार करता था और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इस जुनून में वह तांत्रिक अवधेश शर्मा के संपर्क में आया। तांत्रिक ने अमन को झांसा दिया कि यदि वह जलती चिता से मानव खोपड़ी या अवशेष लेकर आएगा, तो वह ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा जिससे वह लड़की और उसके परिवार को वश में कर लेगा। अंधविश्वास के चलते अमन ने अपने दोस्त अयान और तांत्रिक अवधेश शर्मा के साथ मिलकर यह घृणित कृत्य किया। पुलिस ने तांत्रिक के ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां से 50 से अधिक संदिग्ध तस्वीरें बरामद हुईं। इन तस्वीरों में अलग-अलग महिलाओं और पुरुषों की तस्वीरें थीं, जिन पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थीं। पुलिस अब इन सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गिरोह अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिस चिता के साथ छेड़छाड़ की गई, वह सोटावाली निवासी 16 वर्षीय छात्र शुभांशु की थी। शुभांशु लंबे समय से पेट की बीमारी से पीड़ित था और मेरठ के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने रविवार को उसका अंतिम संस्कार किया था। इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों ने सिर काटकर नहीं ले जाया, बल्कि जल चुके शव की राख और कुछ हड्डियां बटोरी थीं। पुलिस अब तांत्रिक अवधेश शर्मा के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने साधु के वेश में और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। बरामद तस्वीरों से इस गिरोह के बड़े नेटवर्क का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और श्मशान घाट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह घटना अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर हो रहे अपराध ों पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाती है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तीन दिन पहले लोधीपुर श्मशान घाट पर जलती चिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में तांत्रिक अवधेश शर्मा, अमन त्यागी और अयान शामिल हैं। यह घटना एक बीमार छात्र के अंतिम संस्कार के बाद हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मोपेड से श्मशान घाट पहुंचे और तांत्रिक क्रिया के लिए जलती चिता से हड्डियां और राख बटोर ले गए। पूरी घटना श्मशान घाट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अमन त्यागी एक लड़की से एकतरफा प्यार करता था और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इस जुनून में वह तांत्रिक अवधेश शर्मा के संपर्क में आया। तांत्रिक ने अमन को झांसा दिया कि यदि वह जलती चिता से मानव खोपड़ी या अवशेष लेकर आएगा, तो वह ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा जिससे वह लड़की और उसके परिवार को वश में कर लेगा। अंधविश्वास के चलते अमन ने अपने दोस्त अयान और तांत्रिक अवधेश शर्मा के साथ मिलकर यह घृणित कृत्य किया। पुलिस ने तांत्रिक के ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां से 50 से अधिक संदिग्ध तस्वीरें बरामद हुईं। इन तस्वीरों में अलग-अलग महिलाओं और पुरुषों की तस्वीरें थीं, जिन पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थीं। पुलिस अब इन सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गिरोह अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिस चिता के साथ छेड़छाड़ की गई, वह सोटावाली निवासी 16 वर्षीय छात्र शुभांशु की थी। शुभांशु लंबे समय से पेट की बीमारी से पीड़ित था और मेरठ के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने रविवार को उसका अंतिम संस्कार किया था। इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों ने सिर काटकर नहीं ले जाया, बल्कि जल चुके शव की राख और कुछ हड्डियां बटोरी थीं। पुलिस अब तांत्रिक अवधेश शर्मा के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने साधु के वेश में और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है। बरामद तस्वीरों से इस गिरोह के बड़े नेटवर्क का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और श्मशान घाट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह घटना अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर हो रहे अपराधों पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाती है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है
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