हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 7 घायल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में धौलाना-गुलावठी मार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 7 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस जांच में जुटी।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में धौलाना-गुलावठी मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुखद घटना तब घटी जब गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी की ओर बारात शादी समारोह से लौट रही बस और एक हाइड्रा ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई।
हादसा इतना भीषण था कि ट्रक बस पर पलट गया, जिससे बस में सवार यात्री मलबे और ट्रक के नीचे दब गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताई जा रही है। बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे हाइड्रा ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक पलटकर बस के ऊपर आ गिरा, जिससे बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मरने वालों में से एक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे ट्रक चालक होने की आशंका है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटनास्थल पर करीब छह थानों की पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सड़क पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा, लेकिन ट्रक को हटाने के बाद स्थिति सामान्य कर दी गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है और प्रशासन हर संभव मदद प्रदान कर रहा है।
हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और राहत कार्य में जुट गई। घायलों को रामा मेडिकल कॉलेज, जीएस मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना में इलाज के लिए भेजा गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्यों में पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया। यह दुखद घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है और तेज गति तथा लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों पर प्रकाश डालती है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मामले की जांच जारी है, और जल्द ही हादसे के कारणों का पता चलने की उम्मीद है।
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