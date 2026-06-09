हापुड़ में खेत पर कब्जे का विरोध करने पर किसान और उसके भाई पर फावड़े से जानलेवा हमला

हापुड़ में खेत पर कब्जे के प्रयास का विरोध करने पर एक किसान और उसके भाई पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हापुड़ के बछलौता गांव में एक किसान और उसके भाई पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हापुड़ में खेत पर कब्जे के प्रयास का विरोध करने पर यह हमला हुआ। पीड़ित कृष्णवीर ने बताया कि सात जून को वह अपने खेत पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान गांव का ही ऋषिपाल, उसका पुत्र सुनील, भतीजा अंकुश तथा एक अज्ञात व्यक्ति खेत में जबरन कब्जा करने की नीयत से नाली बनाने लगे। जब पीड़ित और उसके भाई रजनीश ने इसका विरोध किया तो आरोपित आगबबूला हो गए। आरोपितों ने फावड़े लेकर दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। हमले में पीड़ित घायल हो गया। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों भाइयों को बचाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि ग्रामीण समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपित पक्ष के साथ उसका पुराना विवाद चला आ रहा है। वर्ष 2015 में भी आरोपितों पर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। उस समय बाबूगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में ऋषिपाल, सुनील, अंकुश और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हापुड़ के बछलौता गांव में एक किसान और उसके भाई पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हापुड़ में खेत पर कब्जे के प्रयास का विरोध करने पर यह हमला हुआ। पीड़ित कृष्णवीर ने बताया कि सात जून को वह अपने खेत पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान गांव का ही ऋषिपाल, उसका पुत्र सुनील, भतीजा अंकुश तथा एक अज्ञात व्यक्ति खेत में जबरन कब्जा करने की नीयत से नाली बनाने लगे। जब पीड़ित और उसके भाई रजनीश ने इसका विरोध किया तो आरोपित आगबबूला हो गए। आरोपितों ने फावड़े लेकर दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया। हमले में पीड़ित घायल हो गया। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों भाइयों को बचाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि ग्रामीण समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपित पक्ष के साथ उसका पुराना विवाद चला आ रहा है। वर्ष 2015 में भी आरोपितों पर उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। उस समय बाबूगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ था। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में ऋषिपाल, सुनील, अंकुश और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा





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